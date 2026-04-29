Европа приближается к авиаколлапсу: компании могут "посыпаться" уже осенью

Европейские авиакомпании могут столкнуться с риском резкого сокращения рейсов или даже прекращения работы уже в сентябре, если цены на авиационное горючее останутся высокими.

Об этом предупредил генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади, пишет Daily Star.

По его словам, сейчас перевозчики еще держатся благодаря летнему спросу, когда билеты продаются по самым высоким ценам. Однако по завершении сезона компании со слабой ликвидностью могут оказаться под сильным давлением.

"Авиакомпании разоряются дважды в год – в сентябре и феврале. Авиакомпании со слабой ликвидностью в сентябре окажутся под огромным давлением", – заявил Варади.

Он ожидает, что в сентябре-октябре часть перевозчиков начнет массово сокращать мощности, то есть уменьшать количество рейсов и доступных направлений. По его оценке, проблемы могут затронуть не только меньшие компании, но и крупные игроки рынка, в частности British Airways и Air France.

Lufthansa уже сокращает рейсы

Первые последствия топливного кризиса уже заметны. Немецкая Lufthansa объявила об отмене 20 тысяч близкомагистральных рейсов в период с мая по октябрь, чтобы уменьшить расходы на авиационное горючее.

Компания объяснила, что это позволит сэкономить около 40 тысяч тонн горючего. В Lufthansa также заявили, что цены на авиационный керосин удвоились с начала конфликта с Ираном, из-за чего часть маршрутов стала нерентабельной.

Сокращения коснутся рейсов через ключевые хабы, включая Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Вену, Брюссель и Рим.

Почему возникла проблема

Топливный кризис связывают с последствиями американо-израильской войны против Ирана и фактическим закрытием Ираном Ормузского пролива, по которому проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа.

Поэтому авиакомпании сталкиваются с более дорогим горючим, риском дефицита и необходимостью пересматривать расписания. В ЕС уже обсуждают способы избежать перебоев, в частности, поиск альтернативного авиационного газа из США и возможность заправлять самолеты большими объемами горючего за пределами Евросоюза.

Отраслевая организация Airlines UK предупредила, что дальнейшие проблемы со снабжением могут быстро ударить как по авиасектору, так и по пассажирам.

