Европа продолжает страдать от наводнений: в Британии после мощных ливней затопило столицу

Европа продолжает страдать от наводнений: в Британии после мощных ливней затопило столицу

Пришлось закрыть некоторые станции лондонского метро.

Под ударами стихии. Сразу несколько европейских стран страдают от наводнений. В Британии после мощных ливней затопило столицу.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

От непогоды пострадали лондонские дороги — по улицам плавали автомобили и пешеходы. Из-за подтопления произошел сбой в движении автобусов и пришлось закрыть восемь станций метро, спасатели получили сотни вызовов.

От последствий нового наводнения приходит в себя и Бельгия. От предыдущего потопа едва прошло 10 дней, как страну снова залило. Реки вышли из берегов. В городе Динан вода поднялась на полтора метра, бурные потоки смывали автомобили и тянули их по улицам. А в Намюре произошел оползень. Селевой поток сошел на городские улицы.

Напомним, в Германии число погибших в результате масштабных наводнений возросло до 175. Из-за циклона Бернд Европу накрыли мощные ливни, в результате которых реки Западной Германии вышли из берегов и затопили населенные пункты сразу в нескольких регионах. От большой воды также страдают Австрия, Нидерланды, Франция и Швейцария. Мощные ливни наделали вреда в Чехии и Польше. Непогода добралась также и в Италию — над Сицилией пронесся ураган.

Новости мира: в Британии после мощных ливней затопило столицу

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