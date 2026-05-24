Дональд Трамп / © Associated Press

Европа пытается поддерживать дееспособность НАТО в условиях, когда администрация президента США Дональда Трампа становится источником политической нестабильности.

Об этом пишет издание Politico.

Резкие изменения позиции США по развертыванию американских войск в Польше стали одной из главных тем нынешнего форума по безопасности GLOBSEC в Праге.

Сначала министр обороны США Пит Хегсет неожиданно отменил запланированное развертывание 4 000 военнослужащих в Польше, а затем Дональд Трамп изменил это решение, опубликовав сообщение в своей соцсети Truth Social.

Шок и хаос в Варшаве

«Представьте, как сейчас запутались россияне», — пошутил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отвечая на вопрос, как Варшава планирует свои действия на фоне колебаний курса США.

Глава польского МИД назвал инцидент с войсками «небольшим недоразумением», отметив, что «все хорошо, что хорошо заканчивается», и охарактеризовал отношения с Вашингтоном как «временное осложнение».

Однако, согласно дипломатической депеше США, которая оказалась в распоряжении издания, противоречивые месседжи Вашингтона вызвали «серьезный политический и психологический шок» в Польше.

Реакция Европы

Для европейских союзников этот инцидент стал очередным подтверждением того, что США остаются критически важными для обороны континента, однако их действия становятся все более непредсказуемыми.

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал подход США, подчеркнув, что главная проблема заключается «не столько в выводе войск, сколько в недостатке информации». По его словам, ранее союзников информировали об изменении численности американского контингента, тогда как нынешние решения по Польше принимались «без всякой координации с НАТО».

Марчин Пшидач, государственный секретарь канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого (который придерживается протрамповского курса MAGA), также назвал коммуникацию со стороны Вашингтона «хаотичной». Он подчеркнул, что Польша входит в число стран, которые «выполняют оборонное обязательство на уровне 5% ВВП».

Варшава долгое время пыталась обеспечить благосклонность США: страна является лидером в Альянсе по оборонным расходам, воздерживается от критики военных действий Трампа против Ирана и закупает американское оружие на десятки миллиардов долларов. Однако, как показывает практика, даже это не гарантирует стабильности и лояльности со стороны Вашингтона.

Дилемма для саммита НАТО в Анкаре

Эта ситуация определяет ключевой вопрос предстоящего саммита лидеров НАТО, который состоится в июле в Анкаре: должна ли Европа согласиться с требованиями генсека Альянса Марка Рютте относительно дальнейшей зависимости от американских систем вооружений, или ей следует больше полагаться на собственные возможности.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Берлин работает с партнерами над созданием «нового, мощного оборонного потенциала для Европы», осознавая, что внимание Вашингтона все больше смещается на Китай и Индо-Тихоокеанский регион.

В то же время этот вопрос вызывает разногласия внутри самой Европы, поскольку многие страны стремятся осуществлять быстрые закупки американского оружия для сдерживания российской угрозы.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон предостерег от внедрения «европейских преференций» в правила оборонных закупок ЕС.

«Моя главная обязанность — обеспечить оружием наших военных. Иногда оно может быть европейским, иногда — американским, а иногда — из Азии», — отметил Йонсон.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою также отметила необходимость баланса между обеспечением армии и развитием местного оборонно-промышленного комплекса. Она подчеркнула важность локализации производства и инвестиций в рабочие места внутри страны, однако добавила, что Бухарест стремится «создать пространство для углубления взаимодействия с США».

Необходимость балансировать между собственными национальными интересами и удержанием непредсказуемой администрации Трампа в рамках Альянса станет ведущей темой дискуссий на июльском саммите в Анкаре.

Напомним, недавно президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что направит дополнительные 5000 американских военных в Польшу.

Это сообщение появилось на фоне сообщений, что Пентагон отменил планы по ротационной передислокации примерно 4000 военнослужащих в Польшу.

Впоследствии Варшава опровергла слухи о выходе военных США из Польши.

