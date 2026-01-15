Европа разрабатывает трехуровневую стратегию защиты Гренландии: что известно

Гренландия / © Getty Images

Заявление президента США Дональда Трампа о «неприемлемости» пребывания Гренландии вне контроля Вашингтона спровоцировало дипломатическое напряжение в НАТО и заставило европейские столицы срочно разрабатывать план сдерживания союзника.

Об этом пишет The Economist.

Как отмечает издание, в Вашингтоне состоялась напряженная встреча министра иностранных дел Дании Ларса Локке Расмуссена и представителей Гренландии с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Венсом. Главной темой переговоров стал возобновленный интерес Дональда Трампа к фактическому «завоеванию» острова.

В преддверии встречи американский лидер заявил в соцсетях, что Гренландия должна находиться «в руках Соединенных Штатов», иначе она якобы попадет под влияние России или Китая.

Позиция Дании

Глава датского МИД Ларс Локке Расмуссен назвал ситуацию сложной. Он отметил, что трудно искать решение, когда «каждое утро просыпаешься с новыми угрозами». Несмотря на давление Белого дома, Копенгаген официально не намекает ни на какие уступки по суверенитету Гренландии — самоуправляемой территории в составе Датского королевства.

Как сообщили в издании, Дания пытается успокоить Вашингтон дипломатическими методами. В настоящее время создается рабочая группа высокого уровня для обсуждения безопасности в Арктике. Великобритания и Германия предложили миссию НАТО «Арктический страж» для мониторинга региона. Копенгаген объявил об увеличении военного присутствия на острове (флот, авиация и сухопутные силы), к чему пообещали присоединиться Франция, Германия и Швеция.

Обоснованы ли страхи Трампа?

Эксперты скептически оценивают доводы США. Андреас Остхаген из Института Фритофа Нансена отмечает, что утверждения о «засилье российских и китайских кораблей» в водах Гренландии не имеют достаточных доказательств. Кроме того, согласно соглашению 1951 года США уже имеют право размещать на острове необходимое количество войск.

Вопрос добычи минералов также не требует смены суверенитета — американские компании могут получать концессии на общих основаниях. Однако пока не проявляют к этому большого интереса из-за сверхвысокой стоимости проектов.

Европейские лидеры рассматривают три сценария реагирования: поощрение, сдерживание и отвлечение.

Сдерживание. Обсуждаются радикальные шаги, как приостановка торгового соглашения ЕС с США, давление на американские техгиганты или даже закрытие военных баз США в Европе. Политическое давление. Лоббирование интересов через благосклонных республиканцев в Конгрессе и привлечение европейских войск в ротацию в Гренландии. Эскалация рисков. Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о «каскаде беспрецедентных последствий». А премьер Дании Мэтте Фредриксен заявила, что посягательство на Гренландию может разрушить НАТО.

Геополитические риски

Сообщается, что ситуация усложняется фактором Украины. Часть политиков опасается, что жесткое противостояние с Трампом по отношению к Гренландии может заставить Белый дом отказаться от гарантий безопасности для Киева после прекращения огня.

«Проблемы, которые у нас есть, можно решить, став Гренландией частью Дании согласно действующим договорам. Я уверен, что этот аргумент убедит президента Трампа», — заметил Юрген Хардт, спикер правящей немецкой Христианско-демократической партии.

Европа надеется, что агрессивная риторика Трампа является лишь попыткой заставить союзников пойти на выгодные экономические или оборонные соглашения. Однако аналитики предупреждают: если дипломатия не сработает, под угрозой окажется не только статус острова, но и вся архитектура безопасности Запада.

Что еще известно о ситуации в Гренланде?

После завершения военной операции в Венесуэле Дональд Трамп снова сосредоточил внимание на Гренландии, публично заявив об острой потребности США во владении островом. Американский президент обосновывает свои претензии стратегическими интересами обороны, утверждая, что воды вокруг территорий буквально окружены российским и китайским флотом. По мнению Трампа, переход острова под полный контроль Вашингтона является единственным способом устранить угрозу со стороны конкурентов и обеспечить безопасность в Арктике.

Реакция европейского сообщества на такие заявления оказалась мгновенной и консолидированной: лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании выступили с общим заявлением в защиту суверенитета острова.

Градус напряжения подогревает и информационная активность Белого дома, опубликовавшего в аккаунте на платформе Х провокационное изображение. В этом сообщении Гренландии фактически выставили ультиматум, предложив сделать выбор между присоединением к Соединенным Штатам и призрачной угрозой оказаться в лапах России или Китая.

К тому же Европа планирует отправить четыре десятка военных «спасать» Гренландию от Трампа.