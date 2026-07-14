Европа рекордно увеличила импорт российского газа: о каких объемах идет речь

Газопровод (иллюстративный фото) / © Associated Press

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Страны Европейского Союза в первой половине 2026 г. импортировали рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) с российского завода «Ямал СПГ». Закупки выросли накануне вступления в силу полного запрета на импорт российского газа, который начнет действовать с 2027 года.

Об этом свидетельствуют данные ЕС и аналитической компании Kpler, пишет Reuters.

По данным Kpler, в январе-июне страны ЕС получили с завода Ямал СПГ 136 партий сжиженного природного газа общим объемом 9,97 млн тонн. Это на 16% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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С апреля ЕС запретил импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам, однако поставки по долгосрочным соглашениям разрешены до 1 января 2027 года.

По оценке правозащитной организации Urgewald, более 97% продукции «Ямал СПГ» в январе—июне было поставлено именно в порты Европейского Союза.

В организации заявили, что это демонстрирует масштабы поддержки по Европе российского сектора СПГ, несмотря на поддержку Украины в войне против России.

По подсчетам Urgewald, за первые шесть месяцев года страны ЕС закупили российский СПГ из Ямал СПГ на 5,96 млрд евро. Крупнейшими импортерами стали Франция, Бельгия и Испания.

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В целом, импорт российского газа в ЕС также продолжил расти. По данным Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER), в январе—мае 2026 года импорт российского трубопроводного газа вырос на 7% в годовом исчислении, а импорт российского СПГ — на 11%.

Среди причин такого роста называют стремление компаний увеличить закупки в преддверии полного запрета, а также запрет ЕС на перевалку российского СПГ, из-за чего большие объемы остаются на европейском рынке.

Ранее сообщалось, что планы Европейского Союза прекратить импорт российского газа с 2027 года вызвали новую дискуссию в энергетической отрасли. В ЕС считают, что резкий отказ от российского газа может привести к чрезмерной зависимости Европейского Союза от поставок из США.

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