Европа — самая большая жертва «войны за ресурсы» между США и Китаем: анализ FT

Лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Разворачивающаяся в сфере высоких технологий геополитическая конкуренция между США и Китаем имеет неожиданный, но самый большой «лузер» — Европу. В то время как Вашингтон ограничивает экспорт микрочипов в Китай, Пекин вводит контроль над экспортом редкоземельных элементов, оставляющих Европейский Союз в крайне уязвимом положении.

Об этом пишет Миша Гленни, ректор Института гуманитарных наук в Вене, для издания Financial Times.

Двойная зависимость и новые ставки в «технологической войне»

Стратегия противостояния между Западом и Востоком в технологической сфере не нова. Во время Холодной войны западные страны создали Координационный комитет по многостороннему экспортному контролю, чтобы лишить СССР доступа к технологиям. Сегодня администрации США применяют подобную стратегию по отношению к Китаю, ограничивая продажу высококачественных микросхем и оборудования для их производства.

Однако, в отличие от Советского Союза, Китай имеет мощный рычаг влияния : он доминирует в мире по переработке редкоземельных элементов (РЗЭ). На прошлой неделе Пекин расширил экспортный контроль на 12 из 17 редкоземельных металлов , заявив, что этот шаг необходим "для защиты национальных интересов безопасности".

Эти критические минералы являются ключевыми не только для зеленого энергетического перехода (солнечная, ветровая энергетика, электромобили), но и для оборонной промышленности. Например, каждая из примерно 800 ракет , которыми во время недавнего конфликта «обменялись» Израиль и Иран, содержала от 2 до 20 кг РЗЭ, в том числе диспрозии и тербии, которые теперь подлежат китайскому контролю. По оценкам, за семь дней конфликта было «испарено» от 1,6 до 16 тонн редкоземельных элементов.

«Европа стоит перед двойной зависимостью от цифровых услуг Америки и китайской промышленности по переработке критических минералов, что делает ее крайне уязвимой к внешнему давлению», — отмечает автор статьи.

Почему Европа оказалась в роли «постоянного просителя»

В последние 30 лет Китай стал мировым лидером в переработке большинства из 54 сырьевых минералов, которые Геологическая служба США классифицирует как критические. В настоящее время китайская переработка практически любого минерала обходится на 30% дешевле , чем у конкурентов.

Европа, несмотря на свою идентичность как пионера в зеленой энергетике и электромобилях, позволила Китаю доминировать во всех трех отраслях, а также в производстве литий-ионных аккумуляторов. В то время как США медленно восстанавливают собственную индустрию РЗЭ, Брюссель остается позади.

Хотя ЕС разработал стратегию критического сырья, попытки эксплуатировать собственные ключевые минеральные ресурсы наталкиваются на жесткое политическое сопротивление со стороны экологических групп.

На фоне того, что Китай и США вливают триллионы в ключевые высокотехнологичные отрасли (ШИ, робототехника, квантовые вычисления), инвестиции ЕС кажутся скудными. Автор статьи предупреждает: если Брюссель не сможет мобилизовать государства-члены в ближайшее время, ЕС рискует превратиться в « постоянного просителя», который будет кланяться как Китаю, так и США.

