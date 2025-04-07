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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
563
Время на прочтение
1 мин

Европа сделала ответный ход на тарифы Трампа: что предложила

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов ответить контрмерами и оградить себя от косвенных влияний из-за отвлечения торговли.

Автор публикации
Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Европа сделала ответный ход на тарифы Трампа: что предложила

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. / © Associated Press

Европейский Союз готов вести переговоры с США по отмене пошлин на промышленные товары.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предложили тарифы ноль за ноль для промышленных товаров. Потому что мы всегда готовы к выгодному соглашению", – подчеркнула она.

В то же время фон дер Ляйен добавила, что ЕС готов ответить контрмерами и оградить себя от косвенных влияний из-за отвлечения торговли.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз планирует согласовать первый пакет мер в ответ на пошлины , которые ввел президент США Дональд Трамп. Как ожидается, в ближайшие дни страны-члены ЕС поддержат введение дополнительных пошлин на американский импорт ориентировочной стоимостью до 28 миллиардов долларов. В перечне – продукты, напитки, древесина, бытовая химия и даже туалетная бумага.

Дата публикации
Количество просмотров
563
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