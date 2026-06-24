Европа сделала важное заявление по Украине перед саммитом НАТО

Саммит НАТО Фото иллюстративный / © Associated Press

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Руководители ведущих европейских государств подтвердили намерение и дальше поддерживать Украину и усиливать ее обороноспособность.

Об этом шла речь во время встречи лидеров Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши в Берлине в преддверии саммита НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Европы намерены направить России четкий сигнал по поводу неизменности поддержки Киева.

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«Послание России состоит в том, что Украина будет оставаться сильной. Мы надеемся, что Москва сделает выводы из сил Украины и ее союзников и вернется к переговорам», — подчеркнул Мерц.

Европа готовит новые гарантии поддержки

По словам канцлера, на саммите НАТО европейские союзники планируют предложить новые финансовые обязательства по поддержке Украины.

«Европейская поддержка не ослабевает. Мы хотим предоставить Киеву как союзнику НАТО в Европе мощные финансовые гарантии», — отметил он.

Лидеры также отметили необходимость укрепления европейского крыла Альянса и увеличения оборонных расходов. По их мнению, это поможет сделать трансатлантическое партнерство более сбалансированным.

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Макрон: Европа и США снова сближаются

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после саммита G7 между европейскими странами и Соединенными Штатами наблюдается новый этап сближения.

«Мы активно увеличиваем оборонные бюджеты и наращиваем свои возможности. Сейчас идет фаза сближения между Европой и США, и мы рассчитываем продолжить этот процесс на саммите НАТО», — сказал французский лидер.

Польша поддерживает Украину, несмотря на споры

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что Варшава продолжит поддерживать Украину, несмотря на существующие исторические дискуссии между двумя странами.

По его словам, особенно важно сохранять единство в преддверии саммита НАТО, поскольку именно сплоченность Запада остается ключевым фактором сдерживания России.

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Туск также подчеркнул, что государства восточного фланга НАТО должны участвовать во всех форматах переговоров по безопасности и войне России против Украины.

Европа демонстрирует единство перед саммитом НАТО

Участники встречи подтвердили приверженность принципам коллективной безопасности и заявили о готовности укреплять оборонные возможности Североатлантического союза. Одной из главных тем предстоящего саммита в Анкаре станет долгосрочная поддержка Украины и усиление роли европейских стран в системе безопасности НАТО.

Напомним, эксгенсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что подход США к безопасности Европы претерпел необратимые изменения. По словам Расмуссена, европейские страны должны создать собственную коалицию желающих для защиты континента. В такую структуру, по его мнению, обязательно должна войти Украина.

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