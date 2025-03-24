Европа способна дать отпор, но есть нюанс: в Defense Express ответили, сможет ли ЕС победить РФ

У Евросоюза достаточно сил, чтобы дать отпор РФ в борьбе.

Об этом в эфире " КИЕВ 24 " рассказал главный редактор cпециализированного военного издания Defense Express Олег Катков.

"Это не будет комфортная для Европы война. Сейчас эти силы будут постепенно расти, но даже сегодня их вполне хватает для того, чтобы вести войну", — ответил Катков.

В целом, по его словам, соотношение сил россиян и европейцев соразмерно. Ни одна из сторон не имеет кратного преимущества над другой.

"И это очень важно", — добавил Катков.

Однако, как он сказал, эта война может стать "затяжной и кровавой".

"Она будет такой же, как сейчас происходит в Украине", — отметил эксперт.

Напомним, Европа увеличивает производство оружия. На днях в Брюсселе лидеры государств собрались, чтобы еще раз обсудить вопросы безопасности, войну в Украине, а также действия новой администрации президента США.

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