"Европа сталкивается с долгосрочной угрозой": Писториус о войне против Украины и дальнейших намерениях Путина

Европа сталкивается с долгосрочной угрозой. Российская агрессивная война против Украины больше не является региональной.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Spiegel.

Он подчеркнул: Путин полностью перешел на военную экономику.

"Россия за три месяца производит столько оружия и боеприпасов, сколько весь Евросоюз в год", — отметил Писториус.

В своей речи в конце октября Путин говорил о "серьезной, непримиримой борьбе за новый мировой порядок". Российский президент, подчеркнул Писториус, уже видит себя победителем в войне против украинцев. В то же время полным ходом идет гибридная война с дезинформацией и фейковыми новостями.

"Наша безопасность – хрупкий актив. Германия должна ускориться и инвестировать больше в свой военный потенциал", – предупредил министр обороны.

Ранее глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что он поддерживает канцлера Олафа Шольца в вопросе звонка российскому диктатору Путину.

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