Европа страдает от аномальной жары: температура достигает 40 градусов

Больше всего страдают от жары Италия и Греция.

В Европе уже несколько дней температура воздуха бьет все рекорды: в эпицентре аномальниих температур оказались Италия и Греция.

Как люди переживают аномальную жару и к каким последствиям она привела, рассказали в Сніданку з 1+1.

Почти 49 градусов по Цельсию — такой отметки достиг столбик термометра на итальянском острове Сицилия. Виновник аномальной жары — антициклон Люцифер. Это облако раскаленного воздуха из Сахары, которое накрыло юг Европы, особенно Италию и Грецию.

Итальянцы охлаждаются в фонтанах прямо в центре Рима, Палермо и Флоренции. Впрочем, большинство прячутся в домах. Екатерина Чоботарева живет во Флоренции уже восемь лет, но такой жары не помнит. "Обычно 34-35 градуса, а не более 40", — говорит она. Женщина добавляет, что не во всех местных есть кондиционеры.

Аномальная жара и в городе Гаете - между Римом и Неаполем. "В этом году в августе очень высокие температуры. Такого я не помню лет 22", — рассказала украинка в Италии Ярослава Кащук. Женщина работает Красном Кресте и говорит: количество вызовов от людей старшего возраста увеличилось.

Жара бьет рекорды в Европе: как люди переживают аномальную погоду

На Сицилии, где и был установлен горячий рекорд, из-за жары не утихают пожары. На острове, популярном месте отдыха, уже сгорело немало пляжей. Пылает и соседняя Сардиния. Там дотла выжжено огромные территории: целым стадам коров и овец нигде пастись.

Температурные рекорды и в Греции. Из-за жары там не утихают пожары. Больше всего горит на острове Эвбея, втором по величине в стране. Там пламя охватило более две тысячи километров. Также на материковой Греции являются пожары.

Между тем, антициклон Люцифер уже приближается к Испании и Португалии, предупреждают синоптики.

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