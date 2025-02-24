Европа тратит деньги двумя руками: ссколько выделено Украине и на покупку нефти и газа в РФ

Россия заработала 242 млрд евро на мировом экспорте ископаемого топлива только за третий год войны.

В 2024 году Европа купила у РФ ископаемого топлива на сумму 21,9 млрд евро, несмотря на стремление европейцев избавиться от российской энергетической зависимости и перестать финансировать военную машину кремлевского диктатора.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на отчет Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), приуроченный к третьей годовщине российского вторжения в Украину.

По данным Кильского института мировой экономики (IfW Kiel), эта сумма на одну шестую превышает 18,7 млрд евро, которые ЕС выделил Украине в качестве финансовой помощи в 2024 году.

"Покупка российского ископаемого топлива, по сути, равносильна отправке финансовой помощи Кремлю и содействию его вторжению. Это практика, которая должна быть немедленно прекращена, чтобы обеспечить не только будущее Украины, но и энергетическую безопасность Европы", – заявил аналитик CREA и соавтор отчета Вайбхав Рагхунандан.

Экономист IfW Kiel Кристоф Требеш заявил, что существует поразительный разрыв между тем, сколько средств было выделено Украине по сравнению с прошлыми войнами.

"Многие страны были более щедрыми в прошлых конфликтах. Германия, например, мобилизовала гораздо больше помощи и быстрее для освобождения Кувейта в 1990/91 годах, чем для Украины за сопоставимый период времени", – подчеркнул Требеш.

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В отчете также говорится, что Россия заработала 242 млрд евро на мировом экспорте ископаемого топлива за третий год своего полномасштабного вторжения на Украину, а доходы с начала войны "теперь приближаются к триллионной цифре", поскольку агрессору удалось адаптироваться к международным санкциям.

Аналитики CREA подсчитали, что ужесточение санкций и ликвидация "лазеек", которые РФ использует для обхода ограничений, приведут к сокращению доходов России от ископаемого топлива на 20%.

Пример таких "лазеек" – возможность для Европы покупать российскую нефть, переработанную в третьей стране, а также покупка российского СПГ, ограничения на который не такие строгие, как на импорт природного газа по трубопроводу.

Газовый аналитик Rystad Energy Ян-Эрик Фенрих заявил, что роль СПГ в ЕС и Великобритании резко возросла с начала войны, поднявшись с довоенного максимума в 81,3 млн тонн в 2019 году до 119 млн тонн в 2022 году. При этом в 2024 году Россия стала вторым по величине экспортером СПГ в Европу.

Напомним, некоторые европейские чиновники рассматривают возможность возобновления поставок российского газа по трубопроводам как часть потенциального решения для прекращения войны России против Украины. Обсуждение такой возможности вызвало негативную реакцию среди ближайших союзников Украины в Европейском Союзе.

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