Европа уходит под воду: шторм "Леонардо" затопил Испанию и Португалию, на очереди — новый удар стихии

Шторм / © The Guardian

Реклама

Испания и Португалия борются с последствиями разрушительного шторма «Леонардо», который принес рекордные осадки и шквальный ветер. По состоянию на пятницу, 6 февраля, более 7000 человек были вынуждены покинуть свои дома только в испанской Андалусии, спасаясь от наводнений.

Об этом пишет Reuters и The Guardian.

Стихия уже привела к человеческим жертвам. В Португалии погиб один человек, а в испанской провинции Малага обнаружили тело, которое может принадлежать женщине, которую смыло течением при попытке спасти собаку.

Реклама

Ситуация остается критической из-за перенасыщения почвы влагой. Эксперты бьют тревогу: земля больше не способна впитывать дождевую воду. Это создает реальную угрозу масштабных оползней, особенно в горных районах.

«Водоносные горизонты в горах Грасалема переполнены и могут спровоцировать оползни из-за накопленного давления. Это может привести к образованию больших ям. Если это произойдет под домом, последствия будут катастрофическими», — заявил глава региона Андалусия Хуан Мануэль Морено.

В популярном среди туристов городке Грасалема вода начала проникать сквозь стены домов, превращая улицы в реки. Около 1500 жителей были срочно эвакуированы.

Последствия непогоды / © Reuters

Португалия: чрезвычайное положение и угроза для выборов

В соседней Португалии стихия парализовала жизнь целых регионов. Правительство продлило режим чрезвычайного положения в 69 муниципалитетах. Река Дору вышла из берегов в Порту, а город Алкасер-ду-Сал уже третий день остается частично затопленным.

Реклама

Масштабы трагедии / © The Guardian

«У меня ничего не осталось, совершенно ничего. Я сохранила только ту одежду, которая была на мне», — рассказала пострадавшая жительница Рита Моргадо.

Масштаб бедствия настолько серьезный, что лидер партии Chega призвал отложить второй тур президентских выборов, запланированный на воскресенье. Впрочем, избирательная комиссия пока настаивает на проведении голосования по графику.

Что известно о новом шторме «Марта»

Прогнозы синоптиков неутешительны. Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) предупредило, что передышка будет короткой. Уже в субботу на остров обрушится новый циклон — шторм «Марта».

Он принесет сильные ливни в регионы, где почва уже не может дренировать воду, штормовой ветер и риск новых наводнений в бассейнах рек Гвадалквивир и Тахо.

Реклама

Аграрии уже подсчитывают убытки: только в провинции Хаен урожай оливок пострадал на сумму более 200 миллионов евро. Власти призывают жителей готовиться к возможной эвакуации и следить за сообщениями служб спасения.

Напомним, правительство Италии объявило чрезвычайное положение из-за последствий разрушительного циклона «Гарри», который пронесся по Калабрии, Сицилии и Сардинии, вызвав масштабные подтопления, оползни и разрушение инфраструктуры. Стихия сопровождалась ураганными ветрами, интенсивными ливнями и штормовыми волнами высотой до 9 метров, что привело к значительным повреждениям жилых домов, дорог, гостиниц, кафе и других коммерческих объектов.

Наибольшие потери понесла Сицилия, где, по предварительным оценкам властей, ущерб составляет от 740 миллионов евро и может вырасти до более 1,5 миллиарда евро. Особо критическая ситуация сложилась в туристическом центре Таормина, где повреждения инфраструктуры создают риски для туристического сезона и экономики региона. В городе Нишеме из-за масштабного оползня протяженностью около 4 километров было эвакуировано примерно 1,5 тысячи жителей, часть из которых временно разместили в спортивных комплексах, а дороги в районе перекрыты.

Итальянское правительство уже выделило 100 миллионов евро на первоочередную помощь пострадавшим регионам, а чрезвычайное положение было введено сроком на 12 месяцев с возможностью продления. Власти также готовят отдельные решения по восстановлению и реконструкции разрушенной инфраструктуры. На фоне событий ученые обращают внимание, что климатический кризис усиливает интенсивность и частоту подобных стихийных явлений в средиземноморском регионе.