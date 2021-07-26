Европа в огне: Сардинию охватили лесные пожары, почти четырем сотням людей пришлось оставить дома

Европа в огне: Сардинию охватили лесные пожары, почти четырем сотням людей пришлось оставить дома

Масштабные пожары охватили также и несколько штатов на западе США.

Европа в огне. Курортную Сардинию охватили лесные пожары.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Города на итальянском острове в Средиземном море окутал плотный дым. Несколько домов сгорели дотла. Почти четырем сотням людей пришлось оставить дома.

Горят леса и в Испании. Пламя охватило несколько регионов. Страдают Андалусия, Каталония и Кастилия-Ла-Манча. Около сотни человек эвакуированы, так как огонь вплотную приблизился к постройкам людей.

Страдают от огненной стихии и на другом континенте — масштабные пожары охватили несколько штатов на западе США. Кое-где от едкого дыма не видно солнца даже днем. Десятки очагов возгораний зафиксированы в Монтане, Айдахо и Калифорнии. Больше всего страдает Орегон.

Новости мира: Сардинию охватили лесные пожары, почти 4 сотням людей пришлось оставить дома

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