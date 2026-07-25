Европа в огне: туристов будят ночью и заставляют бежать из отелей

Лесной пожар (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Во Франции и Испании из-за масштабных лесных пожаров продолжается массовая эвакуация населения и туристов. В общей сложности опасные районы уже покинули около 280 тысяч человек.

Об этом сообщает BBC.

В Испании ситуация остается критической. Глава службы по чрезвычайным ситуациям Карлос Новильо заявил, что из-за масштабов пожаров вблизи Мадрида спасатели вынуждены действовать в оборонном режиме.

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"В этом районе невозможно потушить пожар, поэтому принимаются оборонные меры", - отметил он.

Премьер-министр Испании Педро Санчес подчеркнул, что главным приоритетом властей остается спасение людей и защита населенных пунктов.

Между тем, во Франции из-за приближения огня и сильного задымления эвакуируют жителей южных регионов. Вблизи Бордо туристов из Великобритании разбудили около 3:30 ночи и приказали срочно покинуть отель.

По словам британской туристки Николы Смит, семью ночью предупредили об опасности и сообщили об эвакуации. Она рассказала, что всю ночь получала уведомление от французских властей о распространении пожаров и эвакуации соседних районов.

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По данным министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, в стране сейчас бушуют 32 лесных пожара. С начала года огонь уже уничтожил около 50 тысяч гектаров территории – это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Специалисты связывают стремительное распространение огня с аномальной жарой, пересушившей почву и растительность, значительно повысив риск масштабных пожаров.

Напомним, масштабный лесной пожар в испанском регионе Андалусия унес жизни по меньшей мере двадцати человек. Еще около двадцати считаются пропавшими без вести. Часть погибших сгорела в собственных автомобилях, пытаясь скрыться от огня.

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