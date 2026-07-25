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Европа в огне: туристов будят ночью и заставляют бежать из отелей
Масштабные лесные пожары во Франции и Испании принуждают туристов и местных обитателей срочно покидать небезопасные районы. В некоторых отелях людей будят ночью из-за приближения огня и сильного задымления.
Во Франции и Испании из-за масштабных лесных пожаров продолжается массовая эвакуация населения и туристов. В общей сложности опасные районы уже покинули около 280 тысяч человек.
Об этом сообщает BBC.
В Испании ситуация остается критической. Глава службы по чрезвычайным ситуациям Карлос Новильо заявил, что из-за масштабов пожаров вблизи Мадрида спасатели вынуждены действовать в оборонном режиме.
"В этом районе невозможно потушить пожар, поэтому принимаются оборонные меры", - отметил он.
Премьер-министр Испании Педро Санчес подчеркнул, что главным приоритетом властей остается спасение людей и защита населенных пунктов.
Между тем, во Франции из-за приближения огня и сильного задымления эвакуируют жителей южных регионов. Вблизи Бордо туристов из Великобритании разбудили около 3:30 ночи и приказали срочно покинуть отель.
По словам британской туристки Николы Смит, семью ночью предупредили об опасности и сообщили об эвакуации. Она рассказала, что всю ночь получала уведомление от французских властей о распространении пожаров и эвакуации соседних районов.
По данным министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, в стране сейчас бушуют 32 лесных пожара. С начала года огонь уже уничтожил около 50 тысяч гектаров территории – это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Специалисты связывают стремительное распространение огня с аномальной жарой, пересушившей почву и растительность, значительно повысив риск масштабных пожаров.
Напомним, масштабный лесной пожар в испанском регионе Андалусия унес жизни по меньшей мере двадцати человек. Еще около двадцати считаются пропавшими без вести. Часть погибших сгорела в собственных автомобилях, пытаясь скрыться от огня.