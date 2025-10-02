- Дата публикации
-
- Мир
- 180
- 2 мин
Европа в "самой опасной ситуации": как гибридная война России разоблачила раскол в ЕС
Премьер-министр Дании заявила, что ЕС находится в «самой опасной ситуации со времен Второй мировой», но на встрече 27 стран больше говорили о разделе полномочий, чем о помощи Украине.
В Копенгагене под усиленными мерами безопасности собрались главы европейских государств, а в порт пришвартовались военные корабли НАТО и союзников. Эта демонстрация силы не смогла скрыть того факта, что Европейский Союз испытывает серьезные трудности с координацией своей обороны.
Об этом пишет Le Monde.
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что ЕС переживает «гибридную войну», включающую кибератаки, саботаж кабелей и трубопроводов и эксплуатацию иммиграции.
«Россия испытывает нас, и это будет продолжаться, — предупредила она. — Мы находимся в самой опасной ситуации со времен Второй мировой войны».
Основной спор разгорелся вокруг «дорожной карты» перевооружения Европы к 2030 году, которую представила Урсула фон дер Ляен. Система, структурированная вокруг четырех флагманских проектов (стена против дронов, наблюдение за восточным флангом, противовоздушный и космический щиты), предусматривает централизацию и увеличение бюджетного компонента ЕС.
Это вызвало возмущение во Франции, Италии и Германии, которые считают, что у Еврокомиссия нет полномочий в сфере обороны и пытается «перебрать на себя власть». Они стремятся сохранить контроль над крупными военными проектами.
«Документы не распознают беспилотники», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа, призывая коллег перейти от обсуждений к действиям.
В то же время малые страны, не имеющие собственной оборонной промышленности, наоборот, выступают за расширение полномочий Комиссии для лучшей координации, в частности, совместных закупок.
Лидеры ЕС также приступили к обсуждению предложения Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для предоставления Украине помощи в размере 140 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах.
Хотя этот механизм вызывает политические и юридические вопросы, высокие европейские чиновники считают его прагматичным и необходимым. На фоне того, что казна ЕС пуста и США могут прекратить финансирование, Германия поддерживает план фон дер Ляен как способ подтвердить поддержку Киева.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предупредила, что Путин стремится к тому, чтобы ЕС обсуждал свои внутренние споры, а не помощь Украине, расценивая российские провокации как отвлекающий маневр. Однако, по сути, на встрече 27 стран больше говорили именно о своей обороне и разделе полномочий, чем о неотложной поддержке Киева.
Напомним, Европейский Союз изменяет подход к санкционной политике против агрессорки России. В настоящее время готовятся радикальные меры.
«Пора еще больше усилить давление на Россию. Мы больше не предлагаем поэтапные санкции, а предлагаем более жесткие меры — в энергетике, финансовых услугах и торговле. Все это уже входит в 19-й пакет обсуждаемых санкций», — сообщила дипломатка.