Европа в шаге от авиаколлапса: дефицит топлива вскоре может остановить рейсы

Самолет / © Bild

Реклама

Страны Европы рискуют столкнуться с критическим дефицитом авиационного топлива уже через три недели. Причиной угрозы стала блокада Ормузского пролива — стратегического пути, через который в ЕС поступает около 50% всего импортного топлива для самолетов.

Об этом пишет BBC.

Генеральный директор Международного совета аэропортов (ACI Europe) Оливье Янковец в письме к европейским комиссарам предупредил, что ситуация является крайне тревожной, особенно накануне летнего пика перевозок. По его словам, если стабильное движение по проливу не восстановится в ближайшее время, системный дефицит станет неизбежной реальностью для всего Евросоюза.

Реклама

«Если проход через Ормузский пролив не восстановится существенно и стабильно в течение следующих трех недель, системный дефицит авиационного топлива станет реальностью для ЕС», — написал Янковец.

По его словам, от кризиса могут пострадать малые аэропорты, которые уже столкнулись со значительными трудностями. Янковец отмечает, что нарушение логистики грозит не только отменой рейсов, но и серьезными убытками для европейской экономики и общин.

Авиабилеты могут подорожать

На фоне опасений авиакомпании по всему миру уже начинают сокращать количество полетов и вводить дополнительные топливные сборы.

На прошлой неделе цена на европейское авиационное топливо в цене достигла исторического максимума в 1838 долларов (примерно 79 тысяч гривен) за тонну, по сравнению с 831 долларом (примерно 36 тысяч гривен) до начала войны на Ближнем Востоке.

Реклама

Янковец призвал руководство ЕС срочно вмешаться, поскольку «рыночные силы» уже не способны самостоятельно урегулировать кризис. ACI Europe хочет, чтобы ЕС присоединился к коллективным закупкам авиационного топлива. Организация также призвала к временной отмене ограничений и правил в отношении импорта авиационного топлива.

Напомним, в результате массированных ударов Израиля по Ливану, которые Иран расценил как нарушение договоренностей о перемирии, иранские власти объявили о повторном блокировании свободного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.