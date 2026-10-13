Европа восстала против курса Трампа по России: что готовят в Брюсселе – Politico

Европейский союз / © Reuters

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Европейские лидеры готовятся пойти наперекор новому курсу президента США Дональда Трампа по России. На саммите ЕС в четверг они планируют призвать к новым санкциям против Москвы и дальнейшему ограничению ее нефтяных доходов — всего через несколько дней после договоренности Трампа с Владимиром Путиным об ослаблении ограничений на российский дизель.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на проект совместного заявления лидеров ЕС.

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В Европе считают, что давление на российские энергетические доходы остается одним из главных способов вынудить Кремль пойти на переговоры. Это все больше противоречит линии Вашингтона, который наоборот пытается увеличить объемы российского дизеля на мировом рынке, объясняя это необходимостью снизить цены на топливо.

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Премьер Польши Дональд Туск заявил, что Россия «не заинтересована в деэскалации, прекращении огня или мире», и пообещал потребовать более жестких санкций в Брюсселе.

К нему присоединился канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, Москва будет вести переговоры добросовестно только под давлением, особенно с учетом продолжения атак по украинской энергетической инфраструктуре.

В ЕС считают, что Трамп думает о выборах

По данным Politico, среди европейских дипломатов распространено мнение, что поворот Трампа по отношению к российским энергоносителям связан прежде всего с внутренней политикой США и предстоящими промежуточными выборами.

Президент США находится под давлением из-за высоких цен на топливо. Его соглашение с Путиным должно обеспечить выход на мировой рынок дополнительных 4,8 млн. тонн российского дизеля.

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Впрочем, европейские и украинские чиновники сомневаются в том, что этот объем существенно повлияет на цены. По их оценкам, он отвечает примерно десяти дням американского спроса.

«Речь идет о промежуточных выборах», — заявил один из чиновников ЕС.

Европа не верит в «энергетическое перемирие»

В ЕС также скептически относятся к объявленному Трампом «энергетическому перемирию» между Россией и Украиной.

После заявления американского президента Москва продолжила удары по украинской энергетической инфраструктуре, в то время как в Киеве заявляли, что Украину заранее не консультировали по поводу этой договоренности.

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На этом фоне Европа хочет, чтобы Вашингтон не ослаблял санкции, а наоборот — в полной мере использовал уже существующие механизмы давления на российскую торговлю энергоносителями.

К более жесткому курсу призывают и некоторые республиканцы в США.

Раскол между ЕС и США углубляется

Спор вокруг российского дизеля все больше затрагивает вопрос о том, насколько Европа может полагаться на Вашингтон в вопросах безопасности.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Европе нужно срочно брать на себя большую ответственность за собственную оборону.

Саммит в четверг станет первой серьезной проверкой нового раскола: ЕС готовится усиливать давление на Москву в тот момент, когда администрация Трампа движется в противоположном направлении.

Кто уже пошел против курса Трампа

Решение Дональда Трампа ослабить ограничения на российский дизель уже вызвало сопротивление среди союзников США. Германия заявила, что не планирует возобновлять закупки российских энергоносителей и продолжит соблюдать санкции ЕС. В Берлине также отметили, что страна независима от российской нефти еще с 2023 года.

От российского горючего категорически отказалась и Австралия. Министр климата и энергетики Крис Бовен заявил, что страна не хочет, чтобы Москва получала дополнительные доходы на фоне войны против Украины.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула, что Европа не собирается ослаблять давление на Россию. По ее словам, дополнительные доходы от продажи горючего только дают Москве больше ресурсов для продолжения войны.

Как изменилась риторика Трампа по отношению к Украине

На этом фоне Трамп ужесточил давление на Киев. По оценке обозреватель The Atlantic Энн Эпплбаум, последние решения президента США фактически ослабляют давление на Россию и одновременно заставляют Украину отказываться от эффективных инструментов противодействия.

Речь идет о требовании прекратить удары по российским НПЗ и угрозы ограничить обмен разведданными. В то же время Трамп объявил о якобы достигнутом «энергетическом перемирии», хотя Киев и Москва его официально не подтверждали, а Россия после этого продолжила удары по украинской энергетике.

Впоследствии Трамп также заявил, что Владимир Путин якобы больше заинтересован в завершении войны, чем Владимир Зеленский. Комментируя сообщение о нарушении объявленного им перемирия, президент США сказал, что не уверен в этой информации и пообещал ее проверить.

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