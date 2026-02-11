Европа выдвинула требование по российской армии в мирном соглашении с Украиной

Путин и российская армия / © ТСН

Потенциальное соглашение о завершении войны в Украине должно включать требование к России ограничить численность своей армии.

Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью Yle во время визита в Финляндию.

«Сейчас на переговорах обсуждается ограничение украинской армии. Но будем честны: проблема — не армия Украины. Проблема для вашей страны, моей страны и многих европейских государств всегда заключалась в российской армии», — отметила в разговоре с финскими журналистами главный европейский дипломат, которая ранее возглавляла правительство Эстонии.

Кроме того, по мнению Каллас, для обеспечения устойчивого мира в соглашении также должно быть прописано ограничение на военные расходы России.

Накануне, 10 февраля, стало известно, что Европа готовит перечень требований к России в рамках урегулирования конфликта в Украине.

«Всем, кто сидит за столом переговоров, включая россиян и американцев, нужно понимать, что для принятия решения нужно согласие европейцев. И для этого мы также имеем условия. И эти условия мы должны выдвигать не украинцам, на которых и так оказывается сильное давление, а россиянам», — заявила Каллас.

Известно, что с начала полномасштабной войны президент РФ Владимир Путин трижды поднимал штатную численность российской армии: в августе 2022 года — на 137 тысяч человек, в декабре 2023 года — на 170 тысяч и в декабре 2024 года — на 180 тысяч. Сейчас она составляет 1,5 млн военнослужащих.

До войны российская армия насчитывала чуть более 1 млн человек, а украинская — около 250 тыс.

Напомним, ранее в российском МИД цинично заявили о необходимости ограничить военный потенциал Украиныи не допустить присутствия на ее территории европейских войск. Это якобы будет создавать «угрозы» для государства-агрессора.