Европа взорвалась протестами из-за министра РФ на G20, которого пригласил Трамп — что ответил президент США

Трамп возвращает Россию за стол G20 / © Associated Press

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31 августа 2026 г. в США состоялась встреча министров финансов и руководителей центральных банков стран G20 («Группы двадцати»). Мероприятие продолжается в Эшвилле, штат Северная Каролина, на фоне напряженных отношений между администрацией президента США Дональда Трампа и традиционными европейскими союзниками Вашингтона.

Об этом говорится в материале The New York Times.

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Особое внимание привлекла участие во встрече министра финансов России Антона Силуанова. Его пригласила администрация Трампа. Для российского чиновника это стало возвращением к непосредственному участию в таком формате после длительного отсутствия.

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Приглашение Москвы вызвало немедленное недовольство со стороны европейских представителей, продолжающих выступать за международную изоляцию России из-за войны против Украины.

Объяснение Трампа

Президент США Дональд Трамп в свою очередь отреагировал на участие российского министра.

В ходе общения с журналистами Трампа спросили, почему российскую сторону пригласили на встречу. Американский президент объяснил решение стремления Вашингтона поддерживать контакты со всеми странами.

«Мы любим ладить со всеми. Одна из причин моего успеха заключается в том, что я устраиваюсь со всеми», — заявил Трамп, передает Clash Report.

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Европа выступила против участия Силуанова

Между тем, заместитель канцлера Германии Ларс Клингбайль заявил, что во время встречи непосредственно высказал российскому коллеге позицию Берлина относительно войны против Украины и призвал Россию прекратить боевые действия.

В то же время немецкое чиновник раскритиковал подход американской администрации.

«Я бы предпочел, чтобы американская сторона четко дала понять, что его не следует принимать как обычного гостя», — сказал Клингбайль.

Представители европейских стран также пригрозили бойкотировать традиционную совместную фотографию министров, если на ней будет присутствовать Силуанов. В результате, российский министр на фото не появился.

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Для европейских правительств присутствие представителя России стало особенно чувствительным вопросом. В частности, Германия оказывает Украине военную и другую помощь, а также обвиняет Россию в кампании саботажа и кибератаках.

Российского министра уже избегали на встречах G20

Силуанов в течение нескольких лет сталкивался с холодным отношением западных коллег на международных встречах.

В 2022 году тогдашнее министерство финансов США Джанет Йеллен покинуло заседание G20 во время весенних встреч Международного валютного фонда, когда Силуанов, участвовавший дистанционно, начал выступление.

2023 Еллен уже лично вступила в спор с представителями российского Минфина на встрече G20 в Индии. Она обвинила российские власти в смертях украинцев и негативных последствиях войны для мировой экономики.

О чем говорят на встрече G20

По данным The New York Times, американское Министерство финансов позиционировало нынешнюю встречу как возможность для международной координации новых экономических мер против Ирана.

Участники обсуждают способы стимулирования глобального экономического роста на фоне высокой инфляции и дорогостоящих кредитов, оказывающих дополнительное давление на государственные бюджеты.

Министр финансов США Скотт Бессент также сообщил, что накануне встречался в Эшвилле с главой Народного банка Китая Пань Гуншеном.

По словам Бессента, он не может раскрывать детали переговоров, однако отрицает предположение, что США не смогут существенно ограничить экономику Ирана без помощи Китая. Американский чиновник заявил, что сейчас на воде остается около 30 млн баррелей иранской нефти, а блокада США не позволила бы Ирану продавать новые объемы.

Отметим, что встреча G20 проходит в период, когда международная экономика сталкивается с рядом проблем. МВФ прогнозирует замедление глобального роста и в то же время ожидает повышения инфляции.

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