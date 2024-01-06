"Европа является мишенью": дипломат озвучил, когда Россия атакует страны ЕС и при чем здесь США

Украинский политик и дипломат Роман Бессмертный считает, что к 2025 году Россия нападет на страны Евросоюза именно в момент, когда в США будет переход от одного президента к другому.

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо".

"Для Польши давно было понятно, что есть Москва, но этот случай с ракетой (когда ракета РФ залетела на территорию страны – ред.) совершенно четко указал на то, что Европа является мишенью. Я убежден, что зная российскую дипломатию и понимая ее инструменты действия, эти две бешеные атаки по Украине в конце прошлого и начале нового года – это подтверждение тезисов о том, что они готовы атаковать европейские государств. И, во-вторых, это совпадение неслучайное с тезисами, которые появились в западной прессе, о том, что Путин дает сигналы о каких-то переговорах. Это то, что именуется принуждением к дипломатии, и так это надо трактовать", — пояснил он.

Напомним, в Британии назвали "настоящим унижением" для России просить оружие у КНДР.

Читайте также: