Европа задыхается от жары: погибло много людей, школы закрывают, поезда отменяют (фото)

Жара. / © Associated Press

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Ряд стран Европы накрыл сильный зной — температура воздуха достигает около 40°C. В ряде стран действует красный уровень предупреждения об экстремальных погодных условиях. Есть жертвы.

Какие страны страдают от высоких температур, сообщает The Guardian.

Климатические изменения привели к повышению температуры на 2–4°C. В Европе это происходит вдвое быстрее, чем в среднем по мировой шкале. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что нынешняя жара «ставит под угрозу жизнь».

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Испания

В стране температура в некоторых регионах поднимается до 42°C, а ночью часто не опускается ниже 30°C. Институт здравоохранения Карлос III в Мадриде предполагает, что не менее 212 смертей из зафиксированных 21-24 июня в стране могут быть связаны с влиянием экстремальных температур.

Мадрид развернул так называемые климатические приюты для социально уязвимых жителей, в том числе бездомных.

Европа оказалась под ударом опасного зноя. / © Associated Press

Германия

По данным Немецкой метеорологической службы, значительная часть страны переживает «сильный и экстремальный тепловой стресс». Температура поднялась до 37°C, но на выходные синоптики прогнозируют до 41°C.5

В ФРГ несколько спортивных мероприятий под открытым небом были упразднены. В частности, полумарафон в Гамбурге, где власти ссылались на риск «увеличенного спроса на экстренные и спасательные службы».

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Компания Deutsche Bahn предоставила пассажирам возможность бесплатно отменить запланированные поездки на предстоящие выходные из-за экстремальных погодных условий. Опция доступна до 30 июня. В компании называют это «жестом доброй воли» из-за «адской жары».

Великобритания

Метеорологическая служба Великобритании продлила красный уровень предупреждения об экстремальной жаре до пятницы. Температура на востоке и юго-востоке будет достигать 38°C. Розничные торговцы сообщают о стремительном росте продаж вентиляторов, аппаратов для приготовления мороженого и солнцезащитных кремов.

Британские университеты отменяют дни открытых дверей для студентов из-за сильной жары. Кроме того, на юге Англии до конца недели было решено закрыть школы.

Европа оказалась под ударом опасного зноя. / © Associated Press

Франция

Франция побила рекорд — ночь на 25 июня оказалась самая жаркая с 1947-го. Национальный показатель температуры, фиксированный на 30 станциях страны, достиг отметки 22°C. Средняя максимальная температура днем составила 37,8 °C.

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Вблизи Парижа, в городе Сен-Гратьен, погиб трехлетний мальчик. Он незаметно проник к авто, а потом не смог выбраться из машины. Мать вместе с другим ребенком спала в доме, а отец работал в саду. По данным прокуратуры, по меньшей мере 40 человек погибли в результате инцидентов, связанных с погодой.

Сильная жара привела к тому, что две достопримечательности Парижа — Лувр и Эйфелева башня — закрывались раньше обычного.

Европа оказалась под ударом опасного зноя. / © Associated Press

Италия

В Италии температура превысила 40°C. За последние 24 часа зарегистрировано пять смертей. В частности, несколько человек скончались во время работ в поле, а один — во время работ на водном объекте.

Экстремальная жара повлекла за собой нагрузку на электросеть. Из-за повторных отключений электроэнергии нарушились системы кондиционирования воздуха в нескольких крупных городах. Руководства заведений культуры во Флоренции вынужденно ограничивали количество посетителей и временно приостановили продажу билетов, потому что системы охлаждения не справлялись с нагрузкой.

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Европа оказалась под ударом опасного зноя. / © Associated Press

Как сообщалось, Венесуэлу всколыхнули мощные землетрясения . Число жертв возросло до 164 человек. Почти тысячу раненых. Спасатели продолжают поисковые операции в пострадавших районах, где под завалами могут оставаться люди.

По информации власти, часть Каракаса осталась без электроснабжения и мобильной связи. Землетрясения также повредили временно закрытый международный аэропорт имени Симона Боливара.

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