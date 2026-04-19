Европа заинтересована, чтобы часть украинцев не возвращалась домой: о ком идет речь

Украинские беженцы / © NOS.nl

В Европе заинтересованы в том, чтобы украинские подростки и молодые женщины в возрасте до 40 лет, которые сбежали от войны, не возвращались в Украину. Это обусловлено тем, что в европейских странах большая доля населения — люди старшего возраста, которые больше не могут работать.

Такое мнение высказала директор Института демографии и исследований качества жизни НАН Украины Элла Либанова на канале Суперпозиция.

«Европа стареет… Там больше людей старшего возраста. А люди старшего возраста не работают. А кто-то же должен работать. А почему бы не украинцы?» — отметила она.

Демограф подчеркнула, что среди украинцев, которые выехали в Европу, люди старшего возраста составляют всего 6% от общего количества. При этом она назвала категории украинских беженцев, в которых больше всего заинтересованы в европейских странах.

«В Европе больше всего заинтересованы в подростках. Это 100 процентов, даже сомнений нет. Молодые женщины до 40 лет их также очень интересуют», — сказала она.

Элла Либанова предположила, что, несмотря на заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца, возвращать в Украину молодых украинских мужчин европейцам также невыгодно.

По ее словам, такие заявления обусловлены тем, что в Европе понимают потребность Украины в пополнении мобилизационного ресурса и осознают, что украинцы являются защитой от российской агрессии.

«Они прекрасно понимают, что у нас есть проблемы с мобилизационным потенциалом и хотят просто помочь. Не потому, что они нас так любят или уважают. Они просто понимают, что Украина — это их щит», — сказала демограф.

Напомним, украинцам, проживающим в Ирландии, предложат «щедрый» пакет помощи для возвращения домой, поскольку правительство планирует отменить все контракты на размещение беженцев в течение года.