Европарламент дал "зеленый свет" введению COVID-сертификатов: когда их начнут использовать

Эти документы должны начать использоваться с 1 июля и будут действовать в течение 12 месяцев.

Европейский парламент одобрил введение цифровых COVID-сертификатов, которые должны облегчить путешествия в пределах ЕС в условиях пандемии и содействовать экономическому восстановлению стран-членов.

Как сообщается на сайте Европарламента, "за" соответствующий регламент для граждан стран-членов ЕС проголосовали 546 евродепутатов, "против" — 93, и "воздержались" — 51, а за регламент для граждан третьих стран отдали свои голоса "за" 553, "против" - 91 и "воздержались" - 46.

Стоит отметить, что теперь соответствующий законодательный акт должен одобрить Совет ЕС, а затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС, чтобы цифровые COVID-сертификаты вступили в силу и начали использоваться с 1 июля 2021 года.

Все страны-члены ЕС будут принимать сертификаты с указанием данных о прививках от COVID-19, об отрицательном результате последнего теста или выздоровлении от коронавирусной болезни. На практике это должны быть три разных сертификата.

Отмечается, что сертификаты должны выдаваться на бесплатной основе национальными органами стран, быть доступными в цифровом или бумажном виде и содержать QR-код. В то же время эти сертификаты не будут предпосылкой для свободного перемещения и не рассматриваются как проездной документ. Все страны ЕС должны принимать сертификаты о прививках, выданные в других государствах-членах для вакцин, разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Депутаты Европарламента закрепили договоренность различных институтов ЕС о том, что страны-члены ЕС не смогут вводить дополнительные ограничения на путешествия владельцев цифровых сертификатов, в том числе такие как карантин, самоизоляция или тестирования, за исключением, когда такие меры будут необходимы и пропорциональны для защиты общественного здоровья я. В этой связи будут учитываться эпидемиологические данные от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и о введении таких дополнительных мер надо уведомлять другие страны-члены ЕС и Еврокомиссию заранее - за 48 часов, а общественности сообщать за 24 часа до вступления в силу таких изменений.

Напомним, семь стран ЕС 1 июня начала выдавать цифровые сертификаты вакцинации, за месяц до запуска программы по всему блоком. Это Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша. 8 июня министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Украина введет цифровые COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как соответствующие документы будут введены в Европейском Союзе.

Что такое COVID-сертификат, какую информацию в него будут вносить и какие перспективы для украинцев, читайте в материале по этой ссылке.

Новости Украины: в Минцифре обещают, что граждане будут получать сертификаты вакцинации с 1 июля

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку