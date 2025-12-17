Европарламент одобрил запрет на импорт российского газа

Евросоюз сделал шаг к отказу от российского газа / © Associated Press

Европейский парламент поддержал законопроект, который предусматривает запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) уже в начале 2026 года. Импорт трубопроводного российского газа страны ЕС будут постепенно сокращать до 30 сентября 2027 года.

Об этом сообщили на официальном сайте Европейского парламента.

Принятый законопроект также устанавливает штрафы, которые государства-члены ЕС будут применять к операторам за нарушение новых правил.

Чтобы устранить лазейки и уменьшить риск обхода правил, операторы должны будут предоставлять таможенным органам более строгие и подробные доказательства страны производства их газа перед его импортом или хранением.

«Это историческое событие: ЕС делает гигантский шаг к новой эре, свободной от российского газа и нефти. Россия больше никогда не сможет использовать экспорт ископаемого топлива как оружие против Европы», — прокомментировал принятое решение депутат Европарламента от Комитета по вопросам промышленности, исследований и энергетики (ITRE) Вилле Нийнистьо из Финляндии.

За план отказа от импорта российского газа проголосовали 500 евродепутатов. 120 — были против, еще 32 — воздержались.

Теперь этот закон должен официально одобрить Совет ЕС, прежде чем он вступит в силу. Ожидается, что его согласование состоится в начале 2026 года.

Напомним, по данным Greenpeace, четыре страны Евросоюза — Франция, Испания, Бельгия и Нидерланды — с начала полномасштабного вторжения РФ потратили на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) значительно больше средств, чем оказали помощи Украине.