Европарламент поддержал "транспортный безвиз" с Украиной: что изменится для украинских водителей

Украинские водительские удостоверения не нужно будет обменивать на права международного образца.

В четверг, 10 ноября, Европейский парламент подавляющим большинством голосов утвердил Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом из Украины, которое еще называют "транспортным безвизом".

Об этом сообщили на официальном сайте Европарламента.

За этот документ проголосовали 586 депутатов Европарламента, только один – был против.

Соглашение упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений на двусторонние и транзитные перевозки в государствах ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Кроме того, соглашение позволяет украинским водителям использовать действующие водительские удостоверения без необходимости получать международные права.

Соглашение вступило в силу со дня подписания 29 июня и действует до 30 июня 2023 с возможностью продления.

После решения Европарламента документ еще предстоит утвердить Советом ЕС.

Напомним, 16 сентября этого года Владимир Зеленский подписал указ об утверждении соглашения между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

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