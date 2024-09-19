Европарламент принял важную резолюцию по Украине: к чему депутаты призвали государства-члены ЕС

Евродепутаты призвали страны ЕС снять ограничения на удары Украины по РФ, ускорить поставки оружия и оказывать давление на Венгрию.

Европейский парламент призвал страны-члены ЕС разрешить Украине использовать западное вооружение для ударов по военным целям на территории РФ.

Об этом пишет Interfax-Украина.

Резолюцию "Поддержка Украины странами-членами ЕС" поддержали 425 евродепутатов на пленарном заседании ЕП в Страсбурге в четверг, 19 сентября. Против резолюции проголосовали 131, воздержались – 63 депутата.

"Европейский парламент призывает государства-члены немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных в Украину, против законных военных целей на территории России, поскольку это препятствует возможности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону в соответствии с международным правом, и делает Украину уязвимой к нападениям на ее население и инфраструктуру", – говорится в тексте документа.

В резолюции также отмечается, что недостаточная поставка военной помощи и ограничения на применение переданного оружия "рискуют подорвать усилия, приложенные до сих пор".

"В связи с этим ЕП повторяет свои призывы к государствам-членам выполнить свое обязательство от марта 2023 года по поставке одного миллиона снарядов в Украину, ускорить поставки оружия, в частности современных систем ПВО и другого оружия и боеприпасов, в ответ на четко определенные потребности, включая ракеты Taurus", – подчеркнули евродепутаты.

Европарламент также подтвердил свою позицию, что все государства-члены ЕС и союзники по НАТО должны "коллективно и индивидуально взять на себя обязательства" по военной поддержке Украины и ежегодно выделять на это не менее 0,25% своего ВВП. В то же время, в резолюции отмечается, что государствам-членам необходимо усилить сотрудничество между собой в области ПВО, чтобы обеспечить соответствующую защиту от угроз воздушного пространства ЕС и НАТО.

Кроме того, Европарламент предлагает государствам-членам ЕС:

сделать "конкретные шаги" для интеграции Украины в политику и программы ЕС в сфере обороны и кибербезопасности в процессе вступления в ЕС;

выполнить свои обязательства по созданию военного производства на территории Украины;

сотрудничать с украинской оборонной промышленностью и содействовать ее интеграции в долгосрочной перспективе в оборонную технологическую и промышленную базу ЕС.

ЕП также призывает институты ЕС ускорить принятие Европейской стратегии оборонной промышленности, чтобы "обеспечить своевременную доступность и поставку оборонной продукции". В свою очередь это позволит своевременно оказывать военную поддержку Украине.

Кроме того, депутаты Европарламента призвали все государства-члены оказывать давление на Венгрию, чтобы заставить ее прекратить блокаду Европейского мирного фонда, включая недавно созданный Фонд помощи Украине.

Напомним, Путин получил нож в спину от союзника РФ. Индийские производители оружия продавали европейским странам артиллерийские снаряды, а те передавали их Украине. Нью-Дели не вмешивается, чтобы остановить торговлю, несмотря на протесты Москвы.

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