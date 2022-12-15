Европарламент признал Голодомор геноцидом украинцев и призвал другие организации и страны последовать их примеру

Евродепутаты призывают Россию как основного правопреемника Советского Союза извиниться за все преступления.

Депутаты Европарламента в четверг, 15 декабря, приняли резолюцию, признавшую Голодомор, нанесенный советским режимом в Украине в 1932-1933 годах, геноцидом.

Об этом говорится на сайте Европарламента.

Соответствующее решение поддержали 507 евродепутатов, 12 – выступили "против" и 17 – воздержались.

В документе отмечается, что депутаты Европарламента "решительно осуждают эти действия, которые привели к гибели миллионов украинцев, и призывают все страны и организации, которые еще не сделали этого, следовать их примеру и признать это геноцидом".

"Отбеливание и прославление тоталитарного советского режима и возрождение культа советского диктатора Иосифа Сталина привели к тому, что Россия сегодня является государственным спонсором терроризма. Евродепутаты также осуждают ужасающие преступления России, которые вновь совершаются против украинского народа, такие как целенаправленное уничтожение гражданской энергетической инфраструктуры". Резолюция обвиняет нынешний российский режим в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, стремлении ликвидировать Украину как национальное государство и уничтожить идентичность и культуру ее народа", — говорится на сайте Европейского парламента.

Кроме того, евродепутаты хотят, чтобы ЕС и третьи страны повысили осведомленность о событиях Голодомора и других преступлениях, совершенных советским тоталитарным режимом. Также парламент призывает Россию как основного правопреемника Советского Союза извиниться за все преступления.

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Напомним, глава государства Зеленский приветствовал решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев.