Европарламент призвал Грузию к помилованию Саакашвили, а Евросовет – к санкциям против Иванишвили

Евродепутаты подчеркнули, что обращение с Саакашвили – лакмусовая бумажка преданности правительства Грузии европейским стремлением, включая статус кандидата на вступление в ЕС, который страна до сих пор не получила.

Европарламент принял резолюцию 15 февраля, в которой призвал власти Грузии освободить экс-президента страны и гражданина Украины Михеила Саакашвили, отправить его на лечение за границу и ввести санкции против грузинского экс-премьера, олигарха Бидзины Иванишвили.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.

За резолюцию проголосовали 577 депутатов, против – 33, воздержались – 26.

В резолюции евродепутаты выразили серьезную обеспокоенность из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили, резкой потери веса и возможности того, что политик был отравлен тяжелыми металлами во время своего заключения.

Поэтому подписанты резолюции призвали грузинские власти освободить Саакашвили и разрешить ему получить надлежащее лечение за границей. Кроме того, депутаты призвали президента Грузии Саломе Зурабишвили воспользоваться конституционным правом и помиловать экс-главу государства.

В резолюции также обращается внимание на фундаментальную роль Иванишвили в деле Саакашвили "в пределах личной вендеты". Европарламент призвал Евросовет и демократических партнеров рассмотреть возможность введения санкций против экс-премьера Грузии за его роль в "ухудшении политического процесса" в стране.

Депутаты ЕП подчеркнули, что прогресс в проведении европейских реформ в Грузии должен быть снова поставлен на центральное место в политике. Обращение с Саакашвили – лакмусовая бумажка преданности правительства Грузии европейским ценностям и задекларированным европейским стремлениям, включая статус кандидата на вступление в ЕС, который страна до сих пор не получила.

Напомним, 1 февраля Саакашвили на судебном заседании через видеосвязь из тбилисской клиники Vivamedi показал на камеру, как выглядит после пребывания под стражей. Политик ужасно похудел, пожаловался на состояние здоровья и попросил об адекватном лечении.

На следующий же день МИД Украины призвал власти Грузии немедленно прекратить издеваться над Саакашвили и передать его Киеву. В ведомстве анонсировали обращения к иностранным правительствам и международным организациям с призывом стать публично на защиту экс-президента Грузии.

Однако тогда Тбилисский городской суд не удовлетворил ходатайство об отсрочке наказания или освобождении Саакашвили по состоянию здоровья.

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