Европарламент срочно прекратил заседание из-за группы курдов в зале: видео

Группа турецких курдов в зрительской галерее пленарного заседания Европейского парламента устроила громкий протест с криками и бросанием листовок.

В среду, 15 февраля, пленарная сессия Европейского парламента в Страсбурге была прервана из-за акции протеста, которую устроили турецкие курды.

Об этом инциденте сообщили несколько депутатов Европарламента в Twitter.

Депутат Европарламента Шон Келли написал, что протестующие "кричали, скандировали и бросали листовки" в зал парламента.

По его словам, инцидент приведет к серьезному пересмотру мер безопасности на заседаниях.

Европейские парламентские процедуры должны быть подвергнуты и амбара evacuated до трепетного протеста в visitor's gallery https://t.co/ki3nXCaXrO pic.twitter.com/VBxPswUlpF — Naomi O'Leary (@NaomiOhReally) February 15, 2023

Протест начался в зрительской галерее пленарного заседания. Демонстранты громкими возгласами обращали на себя внимание и вели себя агрессивно.

Депутатов Европарламента срочно эвакуировали из зала заседаний, президента Роберту Метсолу сопровождала охрана.

Ожидается прибытие в Европарламент полиции для усмирения протестующих.

Содержание их требований не сообщают, но, как правило, курды протестуют против нарушения прав этого национального меньшинства в Турции.

Мы должны слушать сейчас @Europarl_EN, а chamber haven evacuated until police arrive & remove protesters, некоторые standing в спокойно on overhanging barriers. Улыбка, чтобы расположиться на #Security. & did some MEP sign them in & were they not screened ? pic.twitter.com/6JASCp0OW2 — Seán Kelly MEP (@SeanKellyMEP) February 15, 2023

Напомним, в конце прошлого года убийство вооруженным мужчиной четырех человек в курдском культурном центре и соседнем курдском кафе в центре Парижа всколыхнуло курдскую общину во французской столице и вызвало стычки между разъяренными курдами и полицией.

Читайте также: