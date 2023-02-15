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Европарламент срочно прекратил заседание из-за группы курдов в зале: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1448
Время на прочтение
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Европарламент срочно прекратил заседание из-за группы курдов в зале: видео

Фото: соцмережі

Группа турецких курдов в зрительской галерее пленарного заседания Европейского парламента устроила громкий протест с криками и бросанием листовок.

В среду, 15 февраля, пленарная сессия Европейского парламента в Страсбурге была прервана из-за акции протеста, которую устроили турецкие курды.

Об этом инциденте сообщили несколько депутатов Европарламента в Twitter.

Депутат Европарламента Шон Келли написал, что протестующие "кричали, скандировали и бросали листовки" в зал парламента.

По его словам, инцидент приведет к серьезному пересмотру мер безопасности на заседаниях.

Протест начался в зрительской галерее пленарного заседания. Демонстранты громкими возгласами обращали на себя внимание и вели себя агрессивно.

Депутатов Европарламента срочно эвакуировали из зала заседаний, президента Роберту Метсолу сопровождала охрана.

Ожидается прибытие в Европарламент полиции для усмирения протестующих.

Содержание их требований не сообщают, но, как правило, курды протестуют против нарушения прав этого национального меньшинства в Турции.

Напомним, в конце прошлого года убийство вооруженным мужчиной четырех человек в курдском культурном центре и соседнем курдском кафе в центре Парижа всколыхнуло курдскую общину во французской столице и вызвало стычки между разъяренными курдами и полицией.

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Дата публикации
Просмотры
1448
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