Европе надоели "хромые утки" Макрон и Шольц, там поднимаются новые силы – Politico

Оба лидера – и Франции, и Германии – не могут справиться с только увеличивающимися экономическими проблемами.
Европа устала от франко-германского дуэта, который задавал стратегию всего Евросоюза. Другие страны хотят получить большее влияние на политику блока.
Об этом пишет Politico.
В статье отмечается, что ось Берлин-Париж уже длительное время трещит из-за различия по ряду принципиальных вопросов – от энергетики до войны в Украине. Надежности этого политического союза чревата также и личная неприязнь между Макроном и Шольцом. Но для остальной Европы дело даже не в этих разногласиях.
"Новый риск для Европы состоит в том, что Шольц и Макрон все больше выглядят как "хромые утки" для своих коллег-лидеров ЕС – политически ослабленные на внутреннем фронте и неспособные внушить уверенность в общем видении союза", – пишет Politico.
Оба лидера – и Франции, и Германии – не могут справиться с только увеличивающимися экономическими проблемами. Оба лидера теряют позиции на электоральном поле, где в их тени растут ультраправые силы.
"Сочетание экономической слабости, личной холодности и политической слабости является токсичным – и критики говорят, что это может серьезно подорвать их авторитет во время переговоров о высших должностях после выборов в Европейский парламент", – отмечает Politico.
Неназванный чиновник из Брюсселя, с которым поговорили журналисты, предсказывает громкое поражение Макрона на выборах в Европарламент. Это подвергнет сомнению способность Парижа диктовать свою волю остальному Евросоюзу.
Пока Париж и Берлин сталкиваются с потерей влияния, другие лидеры ЕС видят возможность усилить свое влияние. На фоне войны в Украине и ослабления франко-германской оси такие люди, как премьер-министр Польши Дональд Туск, Кайя Каллас из Эстонии и Джорджия Мелони из Италии, стали главными игроками на арене ЕС", – отмечается в статье.
Напомним, Кремль готовит диверсии в ЕС и готов "жертвовать" агентурой.
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