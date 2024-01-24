"Европе остались считанные годы": на Западе шокировали заявлением о подготовке Путина к нападению – обзор новостей

В Вооруженных силах Норвегии заявили, что война с Россией уже на пороге. По мнению генерала Эйрика Кристоферсена, Европе остались считанные годы, чтобы подготовиться к нападению Путина.

Когда в Кремле будут готовы открыть второй фронт, и почему европейские политики внезапно заговорили о войне с РФ – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.UA.

"У НАТО есть 3 года"

Как утверждает генерал, сейчас есть окно, которое продлится два-три года. Столько времени, говорит он, имеет НАТО, чтобы подготовиться к возможному нападению Кремля. Россияне оказались ловчее, чем могли представить себе в Альянсе.

"Сейчас есть окно, которое, возможно, продлится один, два, возможно, три года, когда мы должны еще больше инвестировать в надежную защиту. Но нам не хватает времени. Я просто хочу это уточнить. Мы не знаем, что будет с Россией через три годы. Нам важно противостоять неопределенному и непредсказуемому миру с сильной национальной обороной"

Россия восстанавливает военные запасы

По словам Кристоферсена, России удалось перевести свою экономику на военные рельсы. Кремль даже научился пополнять свои арсеналы – и здесь речь идет не только о собственном производстве, но и об активной помощи новой вехи зла: КНДР и Ирану. Несмотря на санкции и частичную изоляцию, именно благодаря "партнерам" РФ удается быстро восстанавливать и даже наращивать свою военную мощь.

"Россия значительно увеличила производство. Она также сотрудничает с такими странами, как Иран и Северная Корея, а это значит, что мы можем получить более быстрое наращивание российской обороны, чем то, что мы предполагали в прошлом году. Поэтому мы должны использовать время эффективно, чтобы укрепить нашу собственную оборону"

Военные НАТО предупреждают

Западные командиры и лидеры стран НАТО уже полностью серьезно готовят собственное население к возможному конфликту с РФ. Одним из первых публично о надвигающейся войне заявил глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр. По его мнению, Европа и весь Запад входит в новую эпоху и это не "эпоха мира".



"Мы должны осознать, что то, что мы живем в мире – это не факт. И поэтому мы (НАТО – ред.) готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссии гораздо шире. Это также промышленная база, а также люди, которые должны понимать, что они играют определенную роль"

Готовят фонарики и радио на батарейках

Дошло и до того, что европейцы не могли и вообразить со времен Второй мировой, но того, что так хорошо знают в Украине. Бауэр призвал людей собрать принадлежности, которые помогут в первые часы войны.

"Готовиться к войне – хорошая идея. В доме должна быть вода, радио на батарейках и фонарик на батарейках. Чтобы вы могли пережить первые 36 часов"

А готово ли НАТО к российскому нашествию? Вопрос открыт. К примеру, по словам президента Украины Владимира Зеленского, весь западный мир не производит достаточно артиллерийских боеприпасов, чтобы обеспечить украинский фронт. А это около 1000 км активных боевых действий. А что будет, если этот фронт будет простираться от Финляндии до Турции? Наверняка этого никто не знает.

Похоже, эта проблема понимается в Германии. Местный министр обороны Борис Писториус заявлял, что его страна будет активно наращивать производство оружия. В Берлине немного оптимистичнее и не считают российскую угрозу такой насущной – себе на подготовку там дают от 5 до 8 лет.

На что способна Россия?

Но на что реально способна Россия? Военные эксперты уверяют, что сейчас вся российская военная мощь сосредоточена в Украине, поэтому для открытия новых фронтов Путину нужно значительно увеличить армию. И в Кремле этим занимаются. 2 декабря 2023 года Путин подписал указ об увеличении Вооруженных сил РФ еще на 170 тысяч человек, общее количество воинов перевалило за 1 миллион 300 тысяч.

"Увеличение штатной численности Вооруженных Сил обусловлено ростом угроз для нашей страны, связанных с проведением специальной военной операции и расширением НАТО. Осуществляется наращивание объединенных вооруженных сил альянса вблизи границ России, развертывание дополнительных средств ПВО и ударных вооружений".

Россияне уже провоцируют НАТО?

Не гнушаются россияне откровенных провокаций. 17 января в Кремле решили провести военные учения с применением средств радиоэлектронной борьбы в Калининградской области. И все было бы ничего, если бы из-за этого почти полностью не пропал сигнал GPS сразу в нескольких странах: Польше, Эстонии и даже Финляндии. По словам экспертов, провоцируют решисты намеренно по двум причинам. Во-первых, тренируются применять систему РЭБ "БорисоГлебск-2", которая теоретически может перекачивать и на фронт. А во-вторых, играют мышцами перед европейцами, проверяя их реакцию.

К удивлению, первыми на провокацию отреагировали шведы. В Стокгольме серьезно обеспокоены российской угрозой – масла в огонь подливают тот факт, что Швеция никак не присоединится к НАТО. Сбои в работе GPS могут быть предвестником начала гибридной войны против Европы. По словам Йокима Паасикиви, преподавателя военной стратегии шведского университета, это может стать началом неприятной эскалации.

Страны Балтии готовы!

Самые откровенные перед лицом угрозы, как всегда, балтийцы. На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что в планах Путина восстановление Российской империи конца 19 века: тогда рашисты держали в ежовых перчатках не только Украину и страны Балтии, но и Польшу.

"К сожалению, мы часто на шаг, а то и на два позади Путина, он найдет, как нас атаковать. Мы должны действовать вперед. И иногда вижу, что иногда коллег из НАТО нужно убеждать, что мы будем видеть еще более неприятные вещи, чем увидели. Я могу согласиться с людьми, которые много говорили о том, что наша первая линия обороны – это Украина. Мы будем лучше благодарить украинцев, которые воюют, чем, возможно, им пришлось бы благодарить нас"

Союзники пока не готовы к полномасштабной войне. Об этом говорит литовский главка Вальдемарас Рупшис.

"Мощности военного производства увеличиваются, но заказы они не покрывают. Достижения Украины также оказывают прямое влияние на нашу готовность, поэтому мы говорим, что промышленные мощности должны быть немедленно увеличены"

Масштабные военные учения НАТО

Но сказать, что НАТО совсем не соответствует России нельзя. 31 января 2024 года стартуют крупнейшие со времен Холодной войны военные учения Steadfast Defender, которые продлятся на территории Германии, Польши и стран Балтии вплоть до мая. В тренировках примут участие 90 тысяч военных.

Главная цель – отработать оборону против воображаемой страны-агрессора под названием Occasus, похожей на Россию. Союзники отработают 500 воздушных боевых операций, чтобы показать Кремлю, на что способен Альянс.

"Альянс продемонстрирует свою способность защитить евроатлантический регион путем опрокидывания сил из Северной Америки в Европу. Это будет наглядная демонстрация трансатлантического единства и силы, а также решимости продолжать делать все необходимое для взаимной защиты наших общих ценностей и основанного на правилах международного порядка", – говорит Кристофер. Каволи, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе.

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