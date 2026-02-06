Европе подготовиться: Россия расширяет войну за пределы Украины — WSJ

Солдаты НАТО / © Associated Press

Россия, вероятно, будет готова напасть на НАТО в ближайшее время. Поэтому европейцы начинают готовиться к возможному военному противостоянию с помощью тренировок и моделирования разных ситуаций.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В частности, в прогнозах европейских разведчиков, военных и чиновников о возможном нападении речь идет о таком отрезке времени, как один год.

Такого мнения придерживается министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

«Мы видим, что они уже увеличивают свои стратегические запасы, увеличивают присутствие и вооружение вдоль границ НАТО», — подчеркнул он.

Стратеги НАТО также обеспокоены военными планами России по поводу шведских, финских и датских островов в Балтийском море, некоторых районов Польши и северных регионов Норвегии и Финляндии. Также существует возможность ударов по европейской стратегической инфраструктуре — вплоть до нидерландского порта Роттердам.

В публикации говорится, что российский диктатор Владимир Путин хочет возродить славу Российской империи. И вероятными мишенями для потенциального вторжения станут Литва, Латвия и Эстония.

Что известно о вероятном нападении РФ на Европу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил европейцев, что им нужно «перейти к военному мышлению». Для привыкшего к миру континента это будет сложным, но необходимым шагом. И не только потому, что Украина медленно, но неустанно уступает территорию России, но и потому, что новая администрация в США во главе с президентом Дональдом Трампом уже подтвердила сомнения в дальнейшей помощи Украине и открыто угрожала оставить союзников по НАТО в одиночестве, если они и в дальнейшем не будут выполнять свои оборонные обязательства.

Несмотря на то, что ситуация требует быстрого реагирования, внимание Европы кажется распыленным. Данные свидетельствуют, что наибольшие атаки могут потерпеть Германия и Франция, но там сейчас более сосредоточены на спаде экономики, бюджетных дефицитах и политических спорах, что все вместе подрывает их способность выполнять обещания, данные Украине.

В Британии, также мощной европейской силой, несмотря на сложную международную ситуацию сокращают расходы на оборону.

А в Нидерландах внутренняя дискуссия месяцами крутится вокруг новых поворотов в судьбе правительственной коалиции, сосредоточенной прежде всего внутриполитических проблемах.

Кроме того, за последние три года россияне стали чаще прибегать к более дерзким диверсиям и подрывной деятельности против европейских союзников Украины. Европе будет трудно сдерживать нарастающие российские нападения, полагаясь только на собственные военные мощи, говорят эксперты.