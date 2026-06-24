Европе советуют готовиться к распаду России: назван сценарий, которого боятся на Западе

России грозит распад из-за войны / © Associated Press

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Европейские государства должны уже сейчас готовиться к возможному сценарию распада Российской Федерации, вероятность которого возрастает по мере продолжения войны против Украины.

Такое мнение высказал аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) и эксперт Европейского политического института в Киеве (EPIK) Андреас Умланд в интервью агентству «Укринформ».

По словам немецкого политолога, нынешняя политическая система РФ имеет внутренние структурные ограничения, которые делают её уязвимой перед масштабными кризисами.

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«Такие режимы, как правило, имеют ограниченный жизненный цикл, поскольку структурно неспособны генерировать инновации, исправлять собственные недостатки или открыто обсуждать внутренние и внешние проблемы. Именно поэтому такие системы в конечном итоге рушатся», — отметил Умланд.

По мнению аналитика, развязанная Кремлем война не только истощает ресурсы России, но и обостряет внутренние противоречия в государстве.

«Этой войной Путин играет с огнем в отношении собственной страны. Она порождает всё больше внутренних противоречий — между регионами, между оккупированными украинскими территориями и старыми, международно признанными территориями России, между Москвой и Санкт-Петербургом, с одной стороны, и остальной частью так называемой федерации — с другой», — подчеркнул он.

Эксперт считает, что война постепенно подрывает внутреннюю стабильность РФ и усиливает центробежные процессы.

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Риск распада РФ растет с каждым днем

Умланд подчеркнул, что последствия нынешней войны могут выйти далеко за рамки простой смены политического руководства России.

«Чем всё это закончится — предсказать трудно. Но очевидно, что процесс движется не только к смене режима. С каждым днём войны растёт вероятность и распада государства», — заявил аналитик.

По его мнению, европейские страны и их правительства должны учитывать такой сценарий при стратегическом планировании.

Запад должен быть готов к любому развитию событий

Эксперт убежден, что Европа должна готовиться не только к деоккупации украинских территорий, но и к возможным масштабным изменениям внутри самой России.

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«Я считаю, что мы должны готовиться не только к возвращению оккупированных украинских территорий под контроль Киева, но и к возможности того, что отдельные российские регионы начнут выходить из состава федерации, что потенциально может привести даже к гражданской войне внутри России», — сказал Умланд.

В то же время он признал, что многие западные политики и дипломаты неохотно обсуждают подобные перспективы.

«Публично многие политики и дипломаты избегают этой темы, поскольку опасаются, что сам факт обсуждения распада может сделать его более вероятным. Здесь присутствует определенный элемент когнитивного диссонанса: люди просто не хотят представлять себе такое развитие событий», — пояснил эксперт.

Ядерный фактор не отменяет необходимости готовиться

По словам Умланда, одним из главных факторов, сдерживающих публичные дискуссии о будущем РФ, по-прежнему остается вопрос о российском ядерном арсенале.

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«Сегодня существует аналогичный страх в связи с возможным распадом Российской Федерации, прежде всего из-за проблемы ядерного оружия. Но даже если этот сценарий и выглядит пугающим, игнорировать его становится всё труднее», — отметил он.

По мнению аналитика, война против Украины может стать одним из ключевых катализаторов масштабного кризиса российской государственности.

«Я считаю, что война является одним из ключевых факторов, подталкивающих Россию к кризису режима и, потенциально, к кризису государственности. Если военные неудачи будут сопровождаться серьёзным экономическим кризисом, то центробежные тенденции внутри России могут резко усилиться», — подытожил Умланд.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неожиданно заявил, что вопрос о завершении войны, которую Кремль развязал в Украине, «можно решить политико-дипломатическими методами».

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