"Европейцам придется взяться за работу": Ходжес ответил, победит ли Украина в случае возвращения Трампа к власти

По словам генерала, в Европе есть страна, которая должна быть более заинтересована в победе Украины, чем другие.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес отметил, что многие европейские друзья США имеют причины быть крайне обеспокоенными вероятным возвращением Дональда Трампа в Белый дом, ведь 45-й президент Соединенных Штатов не проявляет уважения к международному праву и наносит ущерб сплоченности НАТО.

Об этом экскомандующий армией США сказал интервью BBC.

"Если бы мы уже знали, кто будет следующим президентом, мы бы были Россией. Но мы не знаем, кто будет президентом. Я надеюсь, что Байдена переизберут не потому, что я поддерживаю всю его политику, а потому, что, по моему мнению, администрация Трампа будет ужасающей для Америки и нашей демократии", — сказал Ходжес.

Он отметил, что многие европейские друзья США имеют причины быть крайне обеспокоенными вероятным возвращением Трампа в Белый дом. Он не проявляет уважения к международному праву и наносит ущерб сплоченности НАТО.

Он добавил, что как Украина, Германия, Великобритания, так и Франция – суверенные государства, способные на большее.

"Если составить объединенные экономики всего ЕС, это омрачит то, что имеет Россия. Население, экономический потенциал и намного лучше объединенные войска. Даже если США не сделают того, что они должны сделать в наших собственных интересах, ведь в наших интересах победа Украины. Если мы этого не сделаем, угроза для Европы будет еще хуже. Поэтому европейцам придется приступить к работе, серьезно отнестись к тому, чтобы помочь Украине победить Россию", — отметил генерал.

Если Россия победит

По словам генерала, в случае победы РФ в войне с Украиной Германия станет "крупнейшим лузером". Это разрушит доверие к стране, сделает ее заложником российской ядерной угрозы. Кроме того, Германия снова будет иметь миллионы беженцев.

"В интересах Германии, чтобы Украина победила Россию. Так что мы все должны сделать все возможное, чтобы это произошло. Это не благотворительность для Украины, это в наших интересах", — сказал Ходжес.

Ранее экскомандующий армией США Ходжес заявлял, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам оказывают значительное влияние на способность России вести войну, поэтому их следует продолжать.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.