Европейцам разрешили свободно путешествовать между странами блока: но есть условие

Ограничения сняли с граждан, прошедших курс вакцинации от коронавируса не менее чем за 14 дней до путешествия.

В Европейском Союзе одобрили свободное перемещение граждан между странами из состава блока. Для путешествий европейцам нужно быть полностью вакцинированными от коронавируса не менее чем за 14 дней до поездки.

Соответствующее сообщение опубликовало постоянное представительство Португалии в Евросоюзе на странице в Twitter.

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Отмечается, что постоянные представители ЕС уже одобрили обновленную рекомендацию Совета об ограничении на свободное передвижение.

"Государства-члены продемонстрировали широкий консенсус по восстановлению свободного передвижения", — говорится в сообщении.

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В то же время ограничения для других путешественников должны основываться на том, в какой степени страна, с которой они прибывают, контролирует распространение пандемии COVID-19.

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Как сообщалось, Франция выходит из карантина и с 9 июня впервые за полтора года откроет границы для туристов из Украины. Однако все туристы должны быть вакцинированы.

Напомним, Еврокомиссии уже согласовали COVID-сертификат и договорились внедрить его с 1 июля. И действовать он будет в течение 12 месяцев.

Украина запустит "COVID-паспорта" или "ковид-сертификаты" вместе с европейскими партнерами. Внедрение этого документа планируется на начало июля.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба назвал европейские страны, которые откроются этим летом для украинцев.

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