Европейская страна лишит часть украинцев защиты: кого касаются новые правила

Страна лишит часть украинцев статуса S / © pixabay.com

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Швейцария — не входящая в ЕС европейская страна, вслед за ним продлила действие специального статуса защиты S для граждан Украины по меньшей мере до 4 марта 2028 года. В то же время, страна вводит ограничения для отдельных категорий украинцев.

Об этом сообщает Keystone-SDA.

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Соответствующее решение приняло Федеральное правительство Швейцарии 19 августа.

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Швейцария продлила статус S для украинцев

Правительство решило продлить статус S еще на один год, поскольку ситуация в Украине, по его оценке, не демонстрирует признаков долгосрочной стабилизации.

Вместе с продолжением статуса будут сохраняться и меры поддержки для тех, кто имеет право. В частности, Швейцария и дальше будет выделять кантонам 3 тыс. швейцарских франков на одного человека в год.

С марта 2027 г. получатели статуса S также смогут получать разрешения типа B после пяти лет проживания в Швейцарии.

В то же время правительство страны объявило о новых ограничениях.

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Кому не предоставят защиту

Согласно решению швейцарского правительства, статус S будут предоставлять только украинцам, выполняющим свои военные обязанности в Украине.

Следовательно, ограничения будут касаться граждан Украины, которые подлежат выполнению воинского долга на родине, но не выполняют его.

Швейцария объясняет свою политику тем, что координирует действия по отношению к украинцам с Европейским Союзом. В ЕС аналогичное решение о продлении временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 приняли в конце июня.

В то же время швейцарское правительство подчеркнуло, что страна традиционно согласовывает свою политику с ЕС и продолжит это делать.

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Статус S: что это значит для украинцев

Напомним, ранее речь уже шла о предложении изменения правила социальной поддержки украинцев со статусом S. В Швейцарии активно обсуждалось это еще в начале лета 2026 года. Инициатива оставить беженцев на специальной системе выплат вместо перевода на стандартную социальную помощь даже после пяти лет проживания в стране звучала в швейцарском Цюрихе.

Поэтому изменение правил социальной поддержки для украинских беженцев со статусом временной защиты S стало возможным после разрешения кантонам от 1 марта 2027 самостоятельно определять объем финансовой поддержки для людей со статусом временной защиты S и видом на жительство.

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