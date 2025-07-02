Реакция Европы на решение США о прекращении помощи Украине / © Associated Press

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На фоне информации о том, что администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила поставки артиллерийских снарядов и систем ПВО Украине, надежда некоторых европейских союзников на стабильную американскую поддержку пошатнулась.

Об этом пишет Bloomberg.

«Во Франции президент Эммануэль Макрон удивил других европейских лидеров, позвонив Владимиру Путину для обсуждения ситуации в Иране. Это сигнал, что другие геополитические приоритеты начинают влиять на коллективные усилия по изоляции Кремля», — говорится в материале.

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Между тем, дипломатические инициативы США по завершению конфликта оказались малоэффективными, а обещанные «дробильные санкции» от американского Сената так и не реализовались.

В то же время РФ усилила удары по Украине. Только 29 июня было выпущено 537 дронов, крылатых и баллистических ракет. По данным ООН, за первые пять месяцев 2025 года в Украине погибли почти 1000 гражданских, что на 37% больше, чем в прошлом году за тот же период.

Остановка поставок артиллерийских снарядов и систем ПВО: что известно

В Bloomberg напомнили, что на днях, после встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге, Трамп заявлял о рассмотрении возможности поставки большего количества систем ПВО Patriot Украине

Министерство обороны заявило 2 июля, что не получало никакого официального уведомления о приостановлении и не наблюдало никаких изменений в графиках поставки вооружения.

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Министерство иностранных дел в Киеве пригласило исполняющего обязанности поверенного по делам США Джона Гинкеля для обсуждения сотрудничества.

«Любая задержка или колебание в поддержке обороноспособности Украины будут только поощрять агрессора продолжать войну и террор, а не стремиться к миру», — говорится в заявлении министерства.

В то же время, как пишет Bloomberg, Белый дом подтвердил сообщение Politico о приостановлении поставок, заявив, что это произошло после осмотра запасов боеприпасов США и опасений их исчерпания. Среди не предоставляемых вооружений есть 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, переносные ракеты Stinger, батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракеты Hellfire, сообщает Ник Шифрин из PBS Newshour.

«Европейские чиновники были ошеломлены этим решением, особенно после комментариев Трампа в НАТО, поскольку они продвигают пути компенсации по сокращению помощи США, сказал один чиновник, знакомый с обсуждениями, на условиях анонимности, поскольку переговоры проходят за закрытыми дверями», — говорится в материале.

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В настоящее время, как отмечает Bloomberg, европейские союзники ожидают разъяснения Белого дома относительно этого решения. Некоторые утверждают, что позиция может быть смягчена или изменена.

Телефонная дипломатия: зачем Макрон говорил с Путиным

Хотя союзники Европейского Союза увеличили поставки помощи, включая два млн боеприпасов, обещанных Киеву в этом году, этих усилий недостаточно. Так говорит советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он сказал, что расширение военного производства в Европе происходит «медленно».

К тому же разговор президента Франции Макрона с российским главой Путиным усилил ощущение разграничения. Французский лидер впервые с 2022 года говорил с Кремлем, чтобы договориться о координации подхода стран к Ирану и его ядерной программе.

«Этот звонок был совершен для того, чтобы убедиться, что Трамп не является единственным собеседником Путина среди западных государств, поскольку опасность ядерной программы Тегерана растет, по словам чиновника, знакомого с мнением Макрона», — говорится в материале.

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Макрон сообщил европейским лидерам, а также Зеленскому, о своих попытках выработать общий подход между пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН по Ирану. Он заверил, что Франция будет поддерживать Украину.

Тем не менее, европейские лидеры оставались скептически настроенными по поводу целесообразности открытия линии связи с Кремлем.

Разговор Макрона с Путиным расценили как победу Москвы.

Кто следующий: состоится ли разговор Мерца и Путина

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что двусторонний обмен мнениями с Путиным маловероятен. В то же время, по его словам, он ответит на звонок кремлевского руководителя, если усилия по обеспечению прекращения огня принесут плоды, и если Украина согласится на какие-либо обязательства, заявил он во вторник в эфире ARD.

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«Тогда мы можем поговорить. Но нам еще далеко до этого», — сказал Мерц.

Напомним, Белый дом заявил, что США останавливают поставки Украине некоторых видов оружия. Решение якобы приняли «чтобы поставить интересы Америки во главу угла».

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