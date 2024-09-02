Европейские фонды резко увеличивают инвестиции в оборонные компании из-за войны в Украине — FT

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, европейские фонды более чем вдвое увеличили свои инвестиции в акции оборонных компаний. Это свидетельствует в частности об укреплении ЕС своей оборонной промышленности на фоне угроз со стороны РФ.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что объемы инвестиций в этот сектор выросли от 3,2 млрд евро в первом квартале 2022 года до 7,7 млрд евро. Это в значительной степени связано с повышением цен на акции оборонных компаний, последовавшего после полномасштабного нападения РФ на Украину.

"Ситуация в Украине в значительной степени выдвинула на передний план эту идею: можем ли мы действительно защитить себя?", — заявила главный инвестиционный директор Legal and General Investment Management Соня Лауд.

В то время как количество европейских ESG-фондов, владеющих более чем 5% акций оборонных компаний, возросло от 22 до 66 за последние два года.

Несмотря на это, доля активов в этом секторе остается незначительной (менее 1% от общих 1,5 триллиона евро активов). Однако, несмотря на это, оборонный сектор становится все более привлекательным для инвесторов.

"Индекс оборонной промышленности MSCI Europe вырос в 1,8 раза с начала 2022 года, что дополнительно повысило привлекательность этого сектора. При этом отмечается, что политики в Великобритании и Европе призывают инвесторов поддерживать и дальше оборонный сектор ", — пишет издание.

Помимо Европы инвестиции в оборонный сектор растут и в США. Во втором квартале 2024 года они достигли 1,2 миллиарда евро.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюзу необходимо отдать приоритет для закупки боеприпасов для Украины из европейских оборонных фондов.

Читайте также: