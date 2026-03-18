Об этом говорится в материале The Comfortable Class: Why Our Leaders Can't Think Strategically and Why It Matters, опубликованном на платформе Waronomics.

Как отмечено в статье, показательным примером является Кирилл Буданов — он родился в 1986 году и сформировался уже в независимой Украине, без советского мышления, которое по-прежнему влияет на часть политических элит в мире.

«Никакого советского багажа, никакой мышечной памяти авторитарных систем — лишь четкое понимание того, за что ты борешься», — подчеркивается в статье.

Аналитики отмечают, что именно такие лидеры способны быстро адаптироваться к новым вызовам, принимать нестандартные решения и эффективно действовать в условиях войны.

На фоне глобальных перемен Украина фактически опережает часть западных стран в трансформации управленческих подходов, демонстрируя, что обновление мышления и поколений является ключевым фактором устойчивости государства.