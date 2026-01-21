Европейские лидеры могут рассмотреть передачу Гренландии США, чтобы успокоить Трампа – СМИ

Протесты в Дании в поддержку Гренландии

Конфликт между Европой и Дональдом Трампом из-за Гренландии быстро перерастает из обычного дипломатического спора в серьезный кризис. Лидеры ЕС пытаются сохранить трансатлантический союз, но у них нет четкого плана, как это сделать.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Возобновленные требования президента США в Данию передать самый большой остров мира, в сочетании с новыми угрозами тарифов и попыткой создать конкурентный глобальный форум по безопасности, возникли в момент уязвимости ЕС. Союз уже расколот из-за войны России в Украине, сталкивается с экономическими трудностями и неуверенностью в отношении американских гарантий безопасности, которые раньше были основой блока.

Прибывшие на Всемирный экономический форум в Давосе лидеры ЕС пытаются не только справиться с Трампом, но и укрепить внутреннее единство. Канцлер Германии Фридрих Мерц стремится к диалогу, президент Франции Эммануэль Макрон открыто противостоит требованиям США, а малые государства с тревогой наблюдают, не приведет ли этот кризис к расколу Европы.

"Мы либо будем стоять вместе, либо разделимся", - заявил премьер Бельгии Барт де Вевер, который должен встретиться с Трампом в Давосе. "Если мы будем разделены, это конец эпохи. Восемьдесят лет атлантизма действительно заканчиваются".

Финансовые рынки уже ощутили последствия: акции продолжили глобальную распродажу, а некоторые компании отложили заимствования на европейском рынке долговых ценных бумаг. Пенсионный фонд Дании объявил о продаже американских казначейских облигаций из-за растущего кредитного риска.

Европейские чиновники признают, что ужесточение требований США подталкивает их к компромиссу, возможно даже к передаче Гренландии. В Брюсселе представители стран ЕС выражали шок из-за быстрого изменения позиции Вашингтона и роста враждебности.

Трамп заявил, что его требования могут являться частью переговоров и предвестником более широкого соглашения, но не уточнил деталей. Его экономические советники пытались успокоить европейцев, призывая к спокойствию.

Несмотря на это, растет чувство, что ситуация выходит из-под контроля, а Европа движется к более конфликтным отношениям с Белым домом. Провокации Трампа поделили европейских чиновников: одни пытаются ему угодить, другие уверены, что это бесполезно.

"Умиротворение всегда является признаком слабости", - подчеркнул премьер Польши Дональд Туск. "Европа не может позволить себе быть слабой - ни перед врагами, ни перед союзниками".

Даже откровенная критика Трампа со стороны премьер-министра Великобритании Кира Стармера не избежала гневного ответа президента США в соцсетях, а попытки дипломатического урегулирования с Норвегией и Финляндией не принесли результата.

Таким образом ситуация вокруг Гренландии становится серьезным тестом для единства ЕС и трансатлантического альянса, а также показателем того, насколько влияние США может определять безопасность и политику в Европе.

Ранее сообщалось, что инициатива Дональда Трампа по установлению контроля над Гренландией может сыграть на руку Кремлю и усилить позиции Владимира Путина, в частности, в войне против Украины.