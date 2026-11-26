Европа не хочет отдавать Трампу переговоры с Путиным о будущем континента

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Европейские лидеры готовы возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, чтобы не допустить принятия решений по будущей системе безопасности Европы без их участия. Речь идет, прежде всего, об отношениях России с НАТО и Европейским Союзом после завершения войны в Украине.

Об этом пишет французское издание Le Monde.

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Как отмечают журналисты, европейские лидеры не считают, что возобновление диалога с Москвой способно в ближайшее время или в среднесрочной перспективе привести в мир. В то же время они не хотят оставаться в стороне от переговоров, в ходе которых США обсуждают будущие отношения России с Западом.

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Поводом к дискуссии стали заявления Путина, сделанные 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Тогда российский президент фактически пригласил представителей европейских стран в Москву, чтобы они объяснили свое видение будущей архитектуры безопасности после войны.

«Пусть приезжают в Москву!» — заявил Путин, обращаясь к европейцам, поддерживающим Украину.

Он предложил им «прояснить свою позицию» по поводу будущей системы безопасности, после чего, по его словам, можно будет принимать соответствующие решения.

Эти слова глава Кремля озвучил после встречи с лидерами Китая и США Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Последний назвал себя «другом» главы Кремля.

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В Le Monde обращают внимание, что ранее подобное приглашение со стороны Путина европейские лидеры могли бы воспринять как провокацию. Особенно учитывая, что российский президент находится под ордером на арест Международного уголовного суда по подозрению в военных преступлениях.

Однако сейчас ситуация в Европе поменялась. Европейские страны все больше недовольны тем, что фактически остаются в стороне переговоров по Украине, которые посредством США определяют будущие отношения на континенте.

Гарантии безопасности для Украины после войны

Отдельным предметом споров стали возможные гарантии безопасности для Украины после окончания войны. В частности, европейские дипломаты скептически восприняли предложение специального представителя президента США Джареда Кушнера предоставить Киеву гарантии по принципу статьи 5 НАТО.

19 ноября Кушнер заявил, что Россию якобы устраивает такой формат договоренностей. Однако Москва быстро дала понять, что не согласна с этой идеей. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал подобные «креативные решения» неприемлемыми для России.

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Европейские дипломаты также подвергли сомнению саму возможность применения статьи 5 к стране, не являющейся членом Альянса.

«Что означает „около 5 статьи“? Вы либо в НАТО, либо вне его. Промежуточного состояния нет», — отметил один из дипломатов стран-членов НАТО.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон снова поднял вопрос о полноправном членстве Украины в НАТО. Его поддержал канцлер Германии Фридрих Мерц, назвавший ошибкой решение не поддержать вступление Украины в Альянс еще на саммите в Бухаресте в 2008 году.

«Если бы она стала членом НАТО, этой войны, вероятно, удалось бы избежать», — заявил Мерц.

В то же время издание напоминает, что именно Франция и Германия в свое время выступали против такого расширения Альянса.

Эксперт по вопросам России Университета Вааса Ханна Смит также считает, что Украине лучше быть частью НАТО, чем оставаться вне Альянса, особенно учитывая усиление ее армии.

«Украина начинает создавать мощную армию. Лучше, если она будет в составе НАТО, а не вне его», — отметила она.

Напомним, спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что переговоры между Украиной и Россией якобы замедлились из-за действий Киева и его требований по гарантиям безопасности.

Тем временем в Кремле выдвинули ультиматумы по гарантиям безопасности Украины.

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