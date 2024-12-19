Европейские лидеры обсудят с Зеленским транзит российского газа по Украине

Президент Владимир Зеленский встретится с лидерами стран Европейского союза в Брюсселе. Вероятно, они обсудят вопросы транзита российского газа через Украину. Диалог длится уже несколько месяцев, и сейчас покупатели активизировали свои усилия.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

"Это один из вопросов, который мы обсудим с президентом Зеленским", — заявил президент Кипра Никос Христодулидис.

Как отмечает Bloomberg, главный вопрос — смогут ли Россия и Украина договориться об условиях транзита в условиях войны. Продолжение соглашения выглядит маловероятным, поскольку Украина не хочет, чтобы российский газ проходил через его территорию по истечении текущего соглашения. Там добавили, что возможные альтернативы включают в себя обмен топливом или другие посредники.

"Реально – нет", — ответил премьер-министр Словении Роберт Голоб на вопрос о шансах на продление транзита газа через Украину.

Правительство Австрии проинформировано о попытках Словакии увеличить транзит через Украину, однако нет сведений о готовности подписания какого-либо соглашения, заявил Юрген Шнайдер, руководитель энергетического департамента Министерства энергетики Австрии.

Напомним, Фицо анонсировал переговоры о продлении транзита российского газа через Украину.

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