Европейские лидеры раскрыли детали разговора с Зеленским перед его встречей с Трампом

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Финляндии Александр Стубб сообщили некоторые подробности разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который завтра, 28 декабря, будет встречаться во Флориде с президентом США Дональдом Трампом.

Польский премьер написал о ключевой теме разговора на платформе X.

По его словам, собеседники согласились с важностью «конкретных и точных» гарантий безопасности для Украины.

«Такие гарантии это также более безопасная Польша. Завтра после встречи президентов США и Украины вернемся к разговору», — написал Туск.

Премьер-министр Польши также отметил, что к разговору с Зеленским присоединились «скандинавы, Канада, Нидерланды и НАТО».

Президент Финляндии Александр Стубб в сообщении на платформе Х назвал «удачным» разговор с европейскими лидерами накануне завтрашней встречи президента Зеленского с президентом Трампом.

«Совместная работа над справедливым и прочным мирным соглашением», — коротко оценил этот разговор финский лидер, который поддерживает дружеские отношения с Дональдом Трампом.

В пресс-службе канцлера Германии уточнили, что разговор состоялся по инициативе Фридриха Мерца.

Участниками разговора были 10 лидеров европейских стран, премьер-министр Канады, а также лидеры НАТО и ЕС.

В сообщении пресс-службы говорится, что все они «заверили в полной поддержке Украины и отметили свою приверженность тесному сотрудничеству с США для достижения прочного и справедливого мира в Украине».

Ранее президент Зеленский сообщил, что обсудил с европейскими лидерами ключевые документы мирного плана.

После разговора с Трампом украинский президент предлагает снова собраться с европейскими лидерами, чтобы представить им наработанные договоренности, обсудить детали и согласовать гарантии безопасности США и Европы.

Напомним, Зеленский в воскресенье встретится с Трампом. Ключевыми темами станут гарантии безопасности и усиление давления на Кремль, если тот откажется от конструктивного плана завершения войны.