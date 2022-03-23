Европейские метеорологи перестали делиться информацией с Россией: существует угроза химических атак

Метеорологические данные могут быть использованы в военных целях.

Во вторник, 22 марта, Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT), базирующаяся в Германии, решила немедленно приостановить действие лицензий российских пользователей и приостановить двустороннее соглашение о сотрудничестве с ведущим метеорологическим агентством России по обмену данными.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее в EUMETSAT заявили, что прекращают отправку данных со спутников ЕС в Россию и Белоруссию по указаниям Европейской комиссии. Но эта межправительственная организация продолжала передавать государству-агрессору и его сателлиту информацию из других европейских спутников, а также метеорологические наблюдения от правительств со всего мира.

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После того как США и их союзники предупредили, что Москва может планировать применение химического или биологического оружия, было принято решение срочно приостановить сотрудничество.

Военные эксперты утверждают, что существует риск использования метеорологических данных в военных целях, в частности для планирования химических и биологических атак, запрещенных международным правом.

"Если гипотетически планируется атака с распылением облака химических веществ или патогенов, нужно будет учесть метеорологические данные, чтобы оно не было отвергнуто на собственные силы", — отметила Филиппа Ленцос, эксперт по биологическим угрозам и старший преподаватель Королевского колледжа Лондона.

Эксперт по химическому оружию и приглашенный сотрудник Кембриджского университета Хэмиш де Бреттон-Гордон подчеркнул, что данные о погоде "являются абсолютно решающими" при использовании химического и биологического оружия, чтобы гарантировать, что газ и патогены были направлены на выбранные цели.

Напомним, в Белом доме опровергли фейки России о лабораториях биологического оружия в Украине, а также предупредили, что если РФ попытается применить химическое или биологическое оружие против граждан Украины, США ответят.

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