Европейские миротворцы в Украине: готовы ли страны ЕС к отправке войск

Ряд европейских стран выразил готовность послать своих миротворцев в Украину. Британский премьер Кир Стармер открыто заявил, что его правительство готово направить британские войска, если это будет необходимо.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, для эффективного обеспечения мира необходимо иметь контингент, который будет насчитывать не менее 200 тысяч военнослужащих.

Затем президент Франции Эммануэль Макрон инициировал экстренный саммит европейских лидеров для обсуждения ситуации безопасности в Европе, где обсуждался вопрос направления миротворцев в Украину.

Подробности читайте в материале ТСН.ua.

Необходимость поддержки США

Обязательство США по безопасности – единственный способ обеспечить продолжительный мир в Украине, заявил Кир Стармер. Также слишком рано говорить, сколько британских миротворческих войск можно развернуть, передает Reuters.

По словам политика, обсуждение роли миротворцев находится на ранней стадии.

В то же время, политик отметил, что после экстренной встречи европейских лидеров в Париже 17 февраля стало ясно, что им придется повысить расходы на оборону и взять на себя больше ответственности за безопасность на континенте.

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"Европа должна сыграть свою роль, и я готов рассмотреть возможность размещения британских сил на земле рядом с другими, если будет долгосрочное мирное соглашение, но должна быть поддержка США, потому что гарантия безопасности США является единственным способом эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину", – рассказал Стармер.

В свою очередь президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею отправления европейских миротворцев в Украину после заключения мирного соглашения с РФ.

Также он отметил, что "США очень далеко", поэтому об отправке американских войск речь не идет.

Конфликт интересов

Во время кризисного совещания в Париже, куда лидеров европейских стран пригласил президент Эмманюэль Макрон, произошел спор по отправке миротворцев в Украину.

Собравшиеся не поддержали призыв Кира Стармера отправить своих военных как часть гарантий безопасности для Киева, сообщило Financial Times.

Против этого выступил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, премьер-министр Польши Дональд Туск, канцлер Германии Олаф Шольц.

Известно, что ранее министр иностранных дел Испании и премьер-министр Польши заявляли, что не будут отправлять своих военных в Украину.

В интервью La Dépêche президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что Франция не планирует отправлять свои войска в Украину для боевых действий против России.

"Я совершенно никогда не заявлял об отправке сухопутных войск. Сегодня Франция не готовится отправлять сухопутные войска. Мы думаем о гарантиях безопасности. Эту стратегическую двусмысленность в конечном счете приносит избрание Дональда Трампа", – сказал французский лидер.

Стоит отметить, что Макрон предлагал разместить миротворцев в Украине по линии фронта, но четыре страны отказались, сообщило Financial Times.

Ранее The Times сообщали, что Германия выступает против обязательств по отправке миротворцев в Украину из-за неопределенности, касающейся предстоящих выборов.

Напротив, парламент Нидерландов принял резолюцию о возможной миротворческой миссии в Украине после прекращения войны.

В ней говорится, что парламент видит активную роль Нидерландов в обеспечении стабильности, если между Украиной и Россией будет достигнуто перемирие. Это не обязательно должно быть под эгидой НАТО, поскольку министр обороны США уже заявил, что США или Альянс не видят своей роли в такой миротворческой миссии.

Москва заявляет об эскалации

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что введение европейских миротворцев в Украину будет расцениваться как эскалационный шаг.

"РФ негативно относится к европейским миротворцам в Украине, это эскалационный шаг, заявил Грушко", – говорится в сообщении пропагандистских СМИ.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мельник заявлял, что любые миротворцы, которые будут направлены на территорию Украины без согласия Москвы, станут военными целями.

"Любой контингент вступил на территорию Украины без согласия и разрешения России – военная цель с вполне понятными последствиями", – написал представитель МИД РФ.

Условия размещения миротворцев в Украине

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии для ТСН.ua рассказали об условиях размещения миротворцев в Украине.

Селезнев отметил, что ключевое условие – согласие сторон конфликта относительно того, что такие силы будут находиться на линии разграничения. Он также отметил важность четкого определения функций миротворцев.

"Будет ли это чисто наблюдение, на блокпостах, или это будет курсирование вдоль линии боевого столкновения. Пока нет понимания, каким будет формат и вообще будет ли согласие по этому поводу", — отметил Селезнев.

Он также подчеркнул, что у миротворцев может быть техника для защиты, но формат их миссии зависит от конкретных задач.

"Формат и виды вооружения определяются сущностью миротворческой миссии. Тем, что она должна делать – наблюдать и наказывать ту сторону, которая не соблюдает соглашение или чисто мониторинговую миссию", – сказал эксперт.

Гетман добавил, что вопрос миротворческой миссии остается открытым, но обсуждение на уровне лидеров стран свидетельствует о серьезности намерений. Он также отметил возможность создания общих европейских войск, которые могли бы помогать Украине, не нарушая границ с Россией. Однако из-за бюрократии в Европе процесс может быть медленным.

Эксперт назвал необходимое количество миротворцев

Военный аналитик Денис Попович в эфире телеканала "Киев24" рассказал, что количество иностранных военных в миротворческом контингенте в Украине зависит от того, какие функции он будет выполнять и сколько стран-участниц к нему присоединятся.

По его словам, в первую очередь, численность миротворческого контингента будет зависеть от возложенных на него задач, в частности – как они должны действовать в случае нарушения режима прекращения огня.

“Если это боевые задачи – это одна численность, и она должна быть большой – 100-200 тысяч. Если контингент будет выполнять полицейские функции, то это совсем другая комплектация и возможности. Надо понимать, какую задачу этот контингент будет выполнять”, – объяснил эксперт.

Военный аналитик считает, что существует очень много неизвестных факторов, которые не позволяют точно прогнозировать.

Базы европейских военных в украинских городах

Издание The Telegraph сообщило, что европейские миротворцы могут быть размещены в Полтаве, Кривом Роге и Днепре.

"Согласно англо-французскому плану, по меньшей мере 30 тысяч военнослужащих под руководством европейцев будут размещены в украинских городах, портах и других объектах критической инфраструктуры, таких как атомные электростанции, вдали от нынешней линии фронта. Вместо того, чтобы размещать гораздо большие силы в охваченной войной, наблюдения и рекогносцировки, беспилотники и спутники, чтобы обеспечить "полную картину происходящего", говорится в сообщении.

Карта возможного размещения миротворцев в Украине / Фото: The Telegraph

План предусматривает использование морских патрульных кораблей для мониторинга российских угроз в Черном море. Операция должна обеспечить безопасность коммерческих маршрутов и восстановить авиапространство для гражданских рейсов.

Также предполагается введение "защитного механизма США" для сдерживания российской агрессии, включающей американские истребители в Румынии и Польше.

Восстановление порядка после войны

Об этом пишет Sky News, сообщает, что миссия миротворцев не предполагает непосредственного участия в боевых действиях или развертывания в прифронтовых зонах. Основная задача – обеспечение стабильности, возврат украинских беженцев и восстановление критической инфраструктуры.

Среди возможных мер:

охрана городов, портов и энергетических объектов, в том числе атомных электростанций.

Размещение военных кораблей в Черном море, что предполагает разминирование и патрулирование для безопасного судоходства.

Патрулирование воздушного пространства с привлечением базирующихся за пределами Украины самолетов НАТО для постепенного восстановления гражданских авиаперелетов.

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Заметим, что Великобритания готова отправить истребители Typhoon для контроля над Украиной в небе, чтобы помочь обеспечить мир. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не примет введения в Украину войск НАТО в рамках какого-либо мирного соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Королевский флот Великобритании может сыграть ключевую роль в обеспечении безопасности Черного моря.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что страны Европейского Союза могут направить до 30 тысяч миротворцев для стабилизации ситуации в Украине.

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