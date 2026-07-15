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Европейские оружейники наращивают темпы: ВСУ получили первую партию дефицитных боеприпасов нового образца
Главный европейский оружейный гигант осуществил историческую поставку для ВСУ, передав на фронт первую партию дефицитных боеприпасов, созданных на только что открытых производственных мощностях.
Немецкий технологический концерн Rheinmetall впервые передал украинским военным партию артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, изготовленных на новейшем предприятии «Werk Niedersachsen» в городе Унтерлюс, Нижняя Саксония. Ранее все поставки для ВСУ производились с других производственных площадок европейского оружейного гиганта.
Об этом официально сообщила пресс-служба компании Rheinmetall.
Новейшие снаряды для ВСУ и объемы поставок
Эта первая поставка с нового завода насчитывает небольшое пятизначное количество современных снарядов. Дополнительно украинская армия получила специальные метательные заряды, изготовленные на других предприятиях концерна. В настоящее время Украина уже получила более половины общего объема этого заказа.
Остальные боеприпасы и заряды компания планирует доставить в Украину до конца 2026 года. Известно, что украинские артиллеристы получили боеприпасы типа RH1412, являющиеся новейшим продуктом в артиллерийском портфолио компании. Они отличаются большой дальностью поражения, высокой эффективностью и могут быть выпущены из разных 155 мм систем.
"Этот заказ ярко подчеркивает высокий уровень экспертизы и опыта компании Rheinmetall в сфере создания современных артиллерийских систем", - подчеркнули представители немецкого концерна.
Расширение производства и стратегические планы
Чтобы удовлетворить стремительный рост глобального спроса на 155 мм снаряды, Rheinmetall продолжает масштабные инвестиции в свою инфраструктуру. Компания активно расширяет мощности существующих предприятий и создает совершенно новые производственные площадки. Такие шаги позволяют концерну уверенно оставаться одним из ведущих мировых производителей крупнокалиберных боеприпасов.
С 2022 года оборонный гигант из Дюссельдорфа постоянно наращивает свои производственные возможности как ответ на вызовы времени. Главная стратегическая цель предприятия состоит в том, чтобы к 2030 году выйти на рекордные показатели мощности. По плану, к этому времени концерн будет производить около 1,5 миллионов артиллерийских снарядов ежегодно.
Напомним, ракеты Storm Shadow могут начать производить в Украине . Франция уже передала Украине техническую документацию.