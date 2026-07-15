Европейские оружейники наращивают темпы: ВСУ получили первую партию дефицитных боеприпасов нового образца

Rheinmetall впервые поставил Украине 155-мм боеприпасы с нового завода в Германии / Иллюстративное фото / © Rheinmetall

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Немецкий технологический концерн Rheinmetall впервые передал украинским военным партию артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, изготовленных на новейшем предприятии «Werk Niedersachsen» в городе Унтерлюс, Нижняя Саксония. Ранее все поставки для ВСУ производились с других производственных площадок европейского оружейного гиганта.

Об этом официально сообщила пресс-служба компании Rheinmetall.

Новейшие снаряды для ВСУ и объемы поставок

Эта первая поставка с нового завода насчитывает небольшое пятизначное количество современных снарядов. Дополнительно украинская армия получила специальные метательные заряды, изготовленные на других предприятиях концерна. В настоящее время Украина уже получила более половины общего объема этого заказа.

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Остальные боеприпасы и заряды компания планирует доставить в Украину до конца 2026 года. Известно, что украинские артиллеристы получили боеприпасы типа RH1412, являющиеся новейшим продуктом в артиллерийском портфолио компании. Они отличаются большой дальностью поражения, высокой эффективностью и могут быть выпущены из разных 155 мм систем.

"Этот заказ ярко подчеркивает высокий уровень экспертизы и опыта компании Rheinmetall в сфере создания современных артиллерийских систем", - подчеркнули представители немецкого концерна.

Расширение производства и стратегические планы

Чтобы удовлетворить стремительный рост глобального спроса на 155 мм снаряды, Rheinmetall продолжает масштабные инвестиции в свою инфраструктуру. Компания активно расширяет мощности существующих предприятий и создает совершенно новые производственные площадки. Такие шаги позволяют концерну уверенно оставаться одним из ведущих мировых производителей крупнокалиберных боеприпасов.

С 2022 года оборонный гигант из Дюссельдорфа постоянно наращивает свои производственные возможности как ответ на вызовы времени. Главная стратегическая цель предприятия состоит в том, чтобы к 2030 году выйти на рекордные показатели мощности. По плану, к этому времени концерн будет производить около 1,5 миллионов артиллерийских снарядов ежегодно.

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Напомним, ракеты Storm Shadow могут начать производить в Украине . Франция уже передала Украине техническую документацию.

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