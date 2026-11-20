Переговоры / © Фото из открытых источников

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Советники по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании могут отправиться в Москву в ноябре. Там они намерены обсудить с представителями Кремля возможные пути мирного урегулирования войны России против Украины.

Об этом Радио Свобода сообщили несколько источников, осведомленных о ситуации.

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Мирные переговоры по Украине: зачем Кремль зовет европейских советников в Москву

По информации собеседников Радио Свобода, предложение организовать встречу в Москве выдвинул помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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19 ноября Владимир Путин подтвердил, что Москва пригласила европейских представителей к переговорам.

«Нам следует понять, с чем Европа придет на эти переговоры. Поэтому мы через дипломатические каналы предложили европейцам приехать в Москву, чтобы определить их позицию. После этого мы решим, в каком формате продолжать диалог по Украине», — заявил Путин.

Мирные переговоры по Украине — что известно об участии Европы

Новый этап дипломатических усилий по прекращению войны начался 10-11 ноября 2026, когда в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России. Представители европейских стран, НАТО и Европейского Союза также присутствовали в Абу-Даби и присоединились к обсуждению, однако непосредственными участниками трехсторонних переговоров не были.

Одним из ключевых вопросов остается роль Европы в дальнейшем мирном процессе. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отмечала, что европейские страны и Украина должны непосредственно участвовать в обсуждении будущей архитектуры безопасности. По ее словам, ЕС и пять ведущих европейских государств - Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша - планируют привлечь к переговорному процессу советников по национальной безопасности.

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Президент Владимир Зеленский заявлял, что главная цель переговоров – прекращение войны. Он также отмечал, что вопросы безопасности Европы и предстоящего восстановления Украины нельзя решать без европейских партнеров .

Однако Москва пока не демонстрирует готовность согласиться с таким форматом. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявлял, что Россия еще не дала согласия на участие европейских представителей в следующем раунде переговоров.

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