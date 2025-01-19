Европейские страны готовятся к запрету TikTok: подробности такого решения

Европейские страны рассматривают возможность запрета китайской социальной сети TikTok, беря пример из Соединенных Штатов. Причиной такого решения является угроза дезинформации, вмешательство в выборы и опасность сбора персональных данных.

Об этом пишет ERR.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна Эстонии отметил, что TikTok активно распространяет фейковые новости, дезинформацию и даже может влиять на результаты выборов в разных странах Европы.

"Яркий пример — ситуация в Румынии, где результаты первого тура президентских выборов были аннулированы из-за вмешательства России. Это стало возможным благодаря массированной онлайн-пропаганде, в которой использовались такие платформы, как TikTok", — подчеркнул Цахкна.

По словам министра, TikTok не является средством массовой информации, обеспечивающим сбалансированность и объективность. Зато платформа становится инструментом для распространения пристрастных материалов и влияния на общественное мнение. "TikTok — это не медиа, а оружие влияния", — заявил он.

Цахкна также обратил внимание, что TikTok собирает огромный объем данных о пользователях, и не всегда понятно, кто может получить доступ к этой информации.

"Поскольку TikTok принадлежит китайской компании, есть серьезные опасения, что эти данные могут оказаться в руках китайских властей. В ежегодном отчете Службы внешней разведки также упоминалось, что TikTok может использоваться для сбора разведданных, шантажа и кибернападений", — отметил министр.

Исходя из этих рисков, Маргус Цахкна призвал к дискуссиям о возможном введении запрета TikTok в Европе. По его мнению, демократические страны должны также более активно обсуждать способы борьбы с враждебными ботами на базе искусственного интеллекта, которые имеют целью вмешательство в демократические процессы.

Напомним, в США заблокировали TikTok из-за закона, требующего отделения от китайской компании ByteDance. Палата представителей Конгресса США 13 марта 2024 года поддержала законопроект, предусматривающий запрет китайской социальной сети TikTok на территории страны при определенных условиях.

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