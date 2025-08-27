иностранные военные / © ТСН

Белый дом подтвердил, что любая поддержка США «силой уверенности» для Украины, которую формируют Великобритания и Франция, не будет включать наземные войска, а помощь США будет очень ограниченной, что вызывает сомнения в способности европейских стран гарантировать безопасность Украины.

Об этом пишет издание the Guardian

Вашингтон сделал понятным, что любая поддержка Украины в рамках формирования британско-французской «силы уверенности» не предусматривает присутствия американских войск на территории Украины. Президент США Дональд Трамп намекнул на возможное предоставление авиаподдержки, однако руководитель Пентагона сообщил европейским военным руководителям, что помощь США будет очень ограниченной.

Неизвестно, насколько европейские страны смогут полагаться на критически важный обмен разведывательными данными с США, не говоря уже о прямом обеспечении поддержки в случае нападения на европейские силы в Украине. По сообщениям, Вашингтон даже приостановил обмен информацией о переговорах с Россией по Украине с ближайшими союзниками по «Five Eyes» — Великобританией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией — по приказу координатора разведки Трампа, Тулси Габбард.

Таким образом, правительства Европы, рассматривающие возможность направления сухопутных, авиационных или морских сил, систем противоракетной обороны или инструкторов для поддержки послевоенной Украины, не могут быть уверены, что США не ограничат доступ к разведданным, наблюдению и рекогносцировке в случае нового военного давления со стороны России.

Де-факто ведущие европейские страны сталкиваются также с внутренними политическими и экономическими вызовами при попытках нарастить военную и финансовую поддержку Киеву и разработать реалистичный план послевоенных гарантий безопасности.

На саммите в Белом доме возникли трения: заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини выступил против предложения президента Франции Эммануэля Макрона о введении европейских войск в Украину. Канцлер Германии Фридрих Мерц подвергся критике в собственной коалиции за идею о вкладе Берлина в «коалицию желающих».

Польша, решительный сторонник и сосед Украины, отсутствовала на саммите из-за конфликта между про-ЕС премьером Дональдом Туском и новым про-Трамп президентом Каролом Навроцким. Варшава заявила, что не будет направлять войска в европейскую силу, ведь их нужно оставить для защиты границ с Россией и Беларусью.

Кроме того, участие Турции в европейской коалиции вызывает сложности: Анкара, контролирующая доступ к Черному морю, вероятно, потребует политические уступки от ЕС, включая участие в проектах перевооружения с финансированием ЕС в обмен на привлечение своих сил.

Эксперты отмечают, что все эти факторы ставят под сомнение способность европейской коалиции гарантировать безопасность Украины в случае прекращения огня, определить миссию и правила взаимодействия «сил уверенности» и обеспечить поддержку США или НАТО в случае российской атаки. Кроме того, остается вопрос, имеют ли ключевые европейские государства достаточную политическую волю и устойчивость, чтобы сдержать Владимира Путина, цель которого — ослабить роль США в европейской безопасности и разделить европейских союзников.

